ЦСКА — Динамо: прогноз и ставка на матч 8 марта 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Женский день — с РПЛ: дерби ЦСКА — «Динамо» и чемпион в Казани
Алексей Серяков
Экспресс на матчи РПЛ 8 марта 2026 года
Экспресс на матчи 8 марта 2026 года.

Сегодня, 8 марта, Международный женский день можно провести не только со своими любимыми и близкими, но и с отечественным футболом. В чемпионате России минимум два примечательных события: матчи ЦСКА — «Динамо» Москва и «Рубин» — «Краснодар».

Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Москва

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

ЦСКА серьёзно перестроил центральную ось в зимнее трансферное окно: ушёл Дивеев, пришли Баринов и Гонду. На фоне плотного графика рассчитывать на стабильность в таких условиях не приходится. Логичнее готовиться к тому, что команду будет колбасить. По крайней мере на первых порах. Ключевой вопрос — сколько она сможет выжимать из удачных отрезков и с какими потерями преодолевать неудачные.

«Динамо» зимой ограничилось одной заметной покупкой, хотя проблемы с балансом в центре поля кажутся очевидными. Второй момент — слабые показатели в личных встречах последних лет. ЦСКА привык побеждать, а 0:0 в ответной игре минувшего розыгрыша Кубка России исчерпывающе объясняются успехом в первой. Тогда красно-синие действовали по счёту и своего добились.

В общем, рассчитывать на лучший футбол в исполнении подопечных Фабио Челестини мы бы не стали. Однако поддержка трибун и откровенно проблемный соперник намекают, что для трёх очков может хватить и этого. Брать ли П1 за 2.28 — дело вкуса, а вот победа ЦСКА с нулевой форой за 1.69 смотрится надёжно. С пустыми руками хозяева вряд ли останутся, после провала в Грозном выводы последуют.

Прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар»

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

Календарь действующего чемпиона России не щадит. Проверяет амбиции сразу и без предупреждений. В первом туре после возобновления сезона выпал колючий «Ростов» с вертикальным футболом, огромным количеством единоборств и готовностью действовать жёстко. Далеко не лучший соперник после затяжных сборов. Следом предстояло лететь в Москву, в гости к ЦСКА на матч Кубка России. И вот теперь — визит в Казань, где ожидает «Рубин».

Клуб из Татарстана, напротив, декларирует желание демонстрировать более яркий и атакующий футбол, от себя, а не демонстративно отдавать мяч первому встречному. Проблема в другом: Франк Артига только начал работу, собственные идеи накладываются на оставленный Рашидом Рахимовым фундамент. Конечно, примерно понятно, к чему готовиться. Но именно что примерно. Предыдущий визит в Татарстан обернулся потерей очков — 1:1. Так что казанцев удобным соперником точно назвать было нельзя.

Букмекеры не ждут высокой результативности, что вызывает некоторые вопросы. Газон в Казани добротный, хозяева планируют стать смелее и не скованы турнирной таблицей, а действующий чемпион — прекрасная возможность сделать заявление о намерениях. Ждём сравнительно бодрого футбола, при котором зрители дождутся хотя бы двух-трёх мячей.

Экспресс на матчи РПЛ 8 марта 2026 года

  • Ставка 1: победа ЦСКА во встрече с «Динамо» с нулевой форой за 1.69.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Рубин» — «Краснодар» за 1.97.

Общий коэффициент: 1.69 х 1.97 = 3.32.

