Серия А: «Милан» и «Интер» делят скудетто, а Де Росси против «Ромы»

1/8 финала Лиги чемпионов стартует на следующей неделе, а пока что надо разобраться с внутренней ареной. Сегодня, 8 марта, то есть в Международный женский день, очень много футбольных матчей. Предлагаем обратить внимание на парочку в итальянской Серии А.

Прогноз на матч «Милан» — «Интер»

Дерби почти всегда про нервы. «Милан» с Аллегри наверняка сделают ставку на то, чтобы не раскрыться. Чем дольше счёт будет 0:0 или 1:1, тем больше игра будет превращаться в шахматы. А это ровно та среда, где у «россонери» появится шанс забрать матч одним-двумя моментами.

Но в пользу «Интера» сейчас два аргумента. Первый — системность. Даже когда не летит в атаке, команда Киву умеет дожимать за счёт структуры и качества исполнителей. Второй — кадровый баланс. Да, Лаутаро Мартинес, вероятно, не сыграет, но всё равно остаются Тюрам и группа полузащитников, которые сами могут решить эпизод.

Поэтому брать тут чистую победу какой-либо стороны рискованно — дерби слишком коварное. А вот вариант с «тотал меньше 2.5 мяча» выглядит максимально логично. Для «россонери» поражение в дерби приравнивается к поражению в гонке, раскрываться не имеет смысла. «Нерадзурри» же после кубковой игры будут тяжеловаты.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Рома»

У аутсайдера под руководством Даниэле Де Росси, который, к слову, игровую карьеру посвятил «Роме», понятная философия. Генуэзцы ставят на плотность и дисциплину, а потом уже – на красоту. Сам факт, что клуб официально доверил ему команду, подчёркивает ставку на управляемость и характер. Последние результаты – тоже из учебника по выживанию. Уступают только грандам, да и то с боем.

«Рома» Джан Пьеро Гасперини — это, как правило, про высокий темп и желание душить соперника структурой. Вот только календарь подкидывает дилемму тренерскому штабу. Уже 12 марта — первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Болоньей», и это неизбежно влияет на распределение сил. А недавняя встреча с «Ювентусом» (3:3) показала, что не всё так гладко.

Добавим сюда и контекст очных встреч. В первом круге «Рома» уверенно выиграла со счётом 3:1, однако нынешний матч — на поле «Дженоа». А за два прошлых выезда в Геную римляне добыли только одно очко из шести возможных. Пожалуй, можно было бы подумать над тотал меньше 2.5 мяча. Вот только без гола на своём поле в Серии А под руководством Де Росси «Дженоа» оставался всего лишь один раз, когда играл в меньшинстве с четвёртой минуты с «Аталантой». На этот раз есть все шансы увидеть отличную борьбу. Мы будем ждать 1Х.

Экспресс на матчи Серии А 8 марта 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Милан» — «Интер» за 1.81.

Общий коэффициент: 1.81 х 1.89 = 3.42.