Спартак — Акрон: прогноз и ставка на матч 9 марта 2026 года, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, трансляция

РПЛ: Дзюба против «Спартака» и визит Черчесова к «Локомотиву»
Алексей Серяков
Экспресс на матчи РПЛ 9 марта 2026 года
Экспресс на матчи 9 марта 2026 года.

Уже на этой неделе стартует 1/8 финала Лиги чемпионов, однако сначала надо разобраться с программой уикенда. Традиционно всё, что не уместилось в выходные, доигрывают в понедельник. Сегодня, 9 марта, следим сразу за двумя матчами чемпионата России.

Прогноз на матч «Спартак» — «Акрон»

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

Клуб из Тольятти в первом туре после возобновления сезона гостил у воспрявшего «Оренбурга». Играть пришлось на синтетике, что традиционно осложняет задачу. Зато в дальнейшем подопечные Заура Тедеева готовились в недельном цикле, так как из Кубка России заблаговременно вылетели. В отличие от «Спартака», который в четверг провёл первый матч с «Динамо».

Букмекеры склоняются к «верховой» игре, однако коэффициент достаточно хорош. «Акрон» чувствует себя уверенно в турнирной таблице, запас от зоны стыков имеется, как и желание демонстрировать бодрый футбол. «Спартак» на своём поле в принципе забивает часто, а смена тренера только добавит желания и смелости.

Добавим сюда историю противостояния. Три предыдущие очные встречи — 1:1, 3:2 и 3:2. Более того — в пяти официальных матчах тотал больше 2.5 гола заходил пять раз, а без голов в обе стороны обошлось лишь однажды (4:0). Предлагаем не мудрить, выбирать между классическими вариантами. Нам больше нравится «обе забьют» за 2.07: коэффициент повыше, а мотивированный Дзюба что-нибудь придумает.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24'     0:2 Самородов – 27'     1:2 Фассон – 45+2'     2:2 Пруцев – 48'    

«Ахмат» вышел из отпуска зимой раньше других клубов чемпионата России, готовился усиленно, попутно не забывая укреплять состав. Теперь у Станислава Черчесова длинная и солидная обойма, а выбор в средней линии даст фору некоторым претендентам на медали. Возможностей для маневра достаточно. Календарь серьёзный, но разведка боем — это по-нашему. Есть все шансы следом за ЦСКА (1:0) хлопнуть и «Локомотив».

Пока те же ЦСКА с «Локомотивом» в середине недели отвлекались на Кубок России, грозненцы целенаправленно готовились к играм РПЛ. Добавим сюда историю противостояния. Две предыдущие личные встречи с железнодорожниками в РПЛ обернулись результативными ничьими: 1:1 в Москве, 1:1 — в Грозном. Между прочим, в минувшем сезоне в столице сошлись почти день в день — 7 марта. А в первом круге «Локомотив» отыгрался лишь в концовке, причём в оставшееся время команда Черчесова убегала «два в одного».

Ну и главное: запаса в нынешнем «Локомотиве» не ощущается, а без готовности выдерживать единоборства с таким «Ахматом» каждый намучится. На таком фоне коэффициент 2.02 на классические Х2 выглядит подарком. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «Локомотива» за 1.95. Созидать хозяевам придётся со скрипом, пространства и возможности поднять голову никто не даст. Один мяч видится потолком. Если учитывать проблемы в обороне, для победы такого улова вряд ли хватит.

Экспресс на матчи РПЛ 9 марта 2026 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Спартак» — «Акрон» за 2.07.
  • Ставка 2: «Ахмат» не проиграет «Локомотиву» за 2.02.

Общий коэффициент: 2.07 х 2.02 = 4.18.

