Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра. Благословенный всё ещё в строю!

В ночь на 8 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 326. Главным событием турнира станет бой за пояс BMF в лёгком весе, в котором сразятся Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра. Начало боя запланировано на 07:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC 326 Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра

Букмекеры считают фаворитом Холлоуэя, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.48. Шансы Оливейры оценили в 2.75. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 57.00.

Поставить на то, что бой продлится всю запланированную дистанцию, можно за 2.80, а на досрочное завершение поединка дают коэффициент 1.41. Нокаут от одного из бойцов доступен с котировкой 1.99, а на то, что победитель определится с помощью болевого или удушающего приёма, можно сделать ставку за 3.75.

Прогноз на бой UFC 326 Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра (08.03.2026)

Эти парни уже встречались, но было это очень давно. Тогда победил Холлоуэй, но вокруг того боя было много разных слухов. Потому что в какой-то момент Оливейра просто отказался сражаться. И почему так случилось — никто так и не узнал.

Но это дела давно минувших дней. А сейчас Благословенный собирается провести очередную защиту своего пояса BMF. Не бог весть какой, но всё же титул. Тем более что Макс стал первым в истории бойцом, который смог защитить это звание. Завоевал он его, победив Джастина Гэтжи, а затем сломил сопротивление Дастина Порье. Прямо скажем — переход в лёгкий вес пошёл на пользу Холлоуэю. Был даже титульник против Илии Топурии, но здесь особенных шансов не было. Тем не менее свою нишу Благословенный нашёл.

Тем более что он хочет провести реванш с Конором Макгрегором. Оба намекали, что это возможно, да ещё и в Белом доме. Что и говорить, вывеска яркая, да и титул подходящий для неё. Это было бы точно интересно! Но сначала надо справиться с Оливейрой.

Бразилец вернул какие-то надежды своим болельщикам, победив Матеуша Гамрота, но вряд ли это означает какое-то возвращение в чемпионский пул. Как ни крути, особым тактическим разнообразием Чарльз никогда не отличался, а с возрастом он потерял скорость. Да и с защитой у бразильца проблемы периодически возникают. Очевидно, что Оливейра уступает в выносливости, очевидно, что он не сможет ничего противопоставить в стойке. Поэтому шанс Чарльза — первые два раунда, поймать Благословенного и перевести в партер.

Но на деле вряд ли так получится. Макс показал себя более гибким бойцом, в бою с Порье он выдал классный тайминг, провёл бой очень рассудительно и грамотно. Сейчас он понимает, что главное — не ошибиться в самом начале, а чем дальше поединок будет затягиваться, тем выше будут шансы Холлоуэя.

Если Макс не даст затянуть себя в партер, наверняка выиграет. С его сериями ударов Оливейра точно не справится. Мотивация у Макса тоже выше, каким бы странным ни был бы титул BMF, это возможность войти в историю. Да и в случае победы для Холлоуэя будут открыты все дороги. И гипотетический бой с Макгрегором, и претендентский поединок, например, с тем же Арманом Царукяном. Поэтому Благословенный выиграет. Может быть, не так ярко, наверняка решением. Но он окажется сильнее.

Ставка: победа Холлоуэя по очкам за 3.60.