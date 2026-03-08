Вызов для Евлоева, прощание Адесаньи? На что ставить в UFC и боксе в марте

Весна только-только начинает вступать в свои права, однако в боксе и единоборствах совсем не скучно. Несколько поединков уже состоялись, но и впереди нас ждут интересные бои. Изучаем главные противостояния первого весеннего месяца и смотрим, на что поставить.

21 марта. UFC Fight Night 370. Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи

Бой в Лондоне станет настоящим вызовом для россиянина. Мовсар — непобеждённый боец, в других обстоятельствах давно получил бы титульный поединок, однако Евлоев слишком скучный для UFC. Забирает раунды, ведёт себя в октагоне прагматично и расчётливо. И это даёт результат.

Мовсару будет очень сложно. Соперник очень силён (но по зубам!), бой в Лондоне, на родине Мёрфи, да ещё подготовка приходится на окончание Рамадана. С другой стороны, этот поединок внесёт полную ясность в перспективы россиянина. Побеждай — и UFC никуда не деться, придётся подумать о титульнике с Алексом Волкановски. Букмекеры в Евлоева верят, дают на его победу 1.33, а на соперника — 3.35. Что ж, будем надеяться, что так и случится!

29 марта. UFC Fight Night 370. Исраэль Адесанья — Джо Пайфер

Как бы ни было грустно, время Исраэля Адесаньи уходит. У него 1-4 в последних пяти боях, а статус Изи в организации сейчас — проверка перспективных ребят. Вот и на этот раз предстоит драться аж с 15-м номером дивизиона — Джо Пайфером.

И ведь не сказать, что Адесанья фаворит. Это парень с мощным ударом, который при этом и в борьбе выглядит неплохо. У Даны Уайта есть виды, как раскрутить Джо. Победа над Исраэлем станет неплохим шагом.

Ну а Адесанья с каждым боем теряет в скорости. А когда твой стиль завязан на этом, немудрено, что поражения становятся обыденностью. Если Изи хочет ещё повоевать, нужно что-то менять. А хочет ли он?

В предстоящем поединке коэффициенты букмекеров почти равные: 1.90 на Пайфера, 1.94 — на Адесанью. Возможно, последняя схватка великого бойца?

28 марта. Мозес Итаума — Джермейн Франклин

Итаума — один из самых, если не самый перспективный боксёр в супертяжёлом весе. Правда, возвращается после травмы. Без сомнения, он явный фаворит, на его победу дают коэффициент 1.06. Однако Франклин — не совсем мешок для избиения. Достаточно крепкий боец, который заставит Мозеса включиться и поработать. При этом о победе Джермейна речь, конечно, не идёт. Но вот продержаться весь бой и не улететь в нокаут он точно способен. Ну и посмотреть на то, каким вернётся в ринг Итаума, будет интересно.

29 марта. Себастьян Фундора — Кит Турман

Злой гений Тима Цзю проведёт чемпионский бой за титул WBC в первом среднем весе против Кита Турмана. Надо сказать, что Фундору очень грамотно ведут по карьере. Вот и сейчас ему подобрали статусного оппонента, но при этом поверить в победу Турмана сложно. За последние четыре года у него всего один бой, а ещё это не его весовая категория. Какие-то сложности Турман, возможно, и создаст, однако его победа станет огромной сенсацией. И вряд ли случится. Огромный Фундора спокойно продолжит карьерное развитие. На его победу дают котировку 1.25, а на его соперника — 3.65.