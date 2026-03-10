КХЛ: «Ак Барс» получит на орехи и антихоккей от ЦСКА

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги остаётся считаное количество игр. Совсем скоро стартует плей-офф. Сегодня, 10 марта, следим за матчами «Ак Барс» — «Спартак» и ЦСКА — «Сочи».

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» подходит к игре в статусе одной из лучших команд Восточной конференции. Задачу просто выйти в плей-офф уже решили, а вот борьба за максимально удобный посев — впереди. «Спартак» — в другой турнирной реальности. Он вовсю спорит с соседями из «Динамо» и ЦСКА, а также с ожившим СКА за более благополучное распределение в плей-офф.

Форму москвичи набрали неплохую. 7 марта разобрали «Ладу» со счётом 7:1. И это не случайность – показатель того, что созидание у команды в порядке. Отдельно отметим и более ранний яркий матч с «Адмиралом» (6:3), где Егор Филин оформил хет-трик. Всего удалось выиграть пять из шести последних матчей. Сразу скажем, что соперники были скромные, но 5:3 с «Салаватом Юлаевым» говорят сами за себя.

Сводя всё вместе, получаем довольно логичный рисунок. «Спартак» будет пытаться сыграть смелее и шире, потому что ему нужны очки. «Ак Барс» — команда, которая на своём льду обычно выигрывает за счёт структуры и глубины. Анвар Гатиятулин изначально строил более активный хоккей с давлением и быстрым возвратом шайбы. У красно-белых – Алексей Жамнов, при котором команда держит атакующую идентичность, но оборона периодически «плывёт».

Возможно, дома «Ак Барс» окажется ближе к победе, однако матч не выглядит лёгким. Как минимум из-за мотивации «Спартака» и его текущей результативности. Мы бы ждали, что общий тотал перевалит за 5.5 шайбы. Казанцы хоть и дома, но в последних двух матчах наполучали от не самых грозных «Сибири» и «Лады» суммарно восемь шайб.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Финиш регулярки уже рядом, и в таких условиях у ЦСКА нет права расслабиться. В Западной конференции очень плотный коридор вокруг мест с четвёртого по восьмое: одно поражение стремительно меняет расклады, все хотят финишировать в топ-4 и получить преимущество в плей-офф. Армейцы не исключение.

В какой-то момент команда привыкла к новому старому тренерскому штабу, выдала победную серию, однако вновь забарахлила. В последних трёх матчах, например, забросила всего одну шайбу. Пропустила, правда, тоже мало, только три. Но так в топ-4 не финишировать явно.

У «Сочи» картина куда проще и печальнее: клуб давно не мечтает о борьбе за Кубок Гагарина, и результаты в конце регулярки соответствующие. ЦСКА не выглядит машиной в это сезоне, и не факт, что справится даже с таким соперником. Даже дома. Дело в том, что армейцы одержали лишь две победы в шести предыдущих очных встречах.

Но мы бы не стали гадать, кто победит теперь. Привлекательно выглядит тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02. Посмотрите на 12 последних матчей регулярки КХЛ с участием ЦСКА. Лишь однажды в основное время было заброшено больше четырёх шайб.

Экспресс на матчи КХЛ 10 марта 2026 года

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «Спартак» за 1.92.

тотал больше 5.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «Спартак» за 1.92. Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы в матче ЦСКА — «Сочи» за 2.02.

Общий коэффициент: 1.92 х 2.02 = 3.87.