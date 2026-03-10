«Салават Юлаев» — «Металлург». Кузнецов принимает бывший клуб

11 марта в Уфе местный «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург». Стартовое вбрасывание матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Салават Юлаев» — «Металлург» 11 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 3.32, в то время как победа «Металлурга» оценивается в 1.92. Ничья и овертайм идут за 4.36.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.95. Если никто не забьёт в первом периоде, сыграет коэффициент 4.70.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» (11.03.2026)

Если судить по таблице, это встреча команд из разных весовых категорий. Сейчас объясним. «Металлург» — лидер не только Восточной конференции, но и всей КХЛ в принципе. С 99 очками после 63 матчей и лучшим балансом голов (241:169) мчится к Кубку Континента. А вот «Салават Юлаев» — лишь пятый на Востоке с 70 очками и абсолютно средней разностью голов (167:162). Но именно в таких встречах можно отрепетировать первый раунд плей-офф.

Для Уфы сейчас важен именно посев. В своём дивизионе «Салават Юлаев» идёт вторым, за «Авангардом». То есть базовую задачу не выпасть из восьмёрки он решает, но в общей таблице Востока борьба за более комфортную позицию ещё жива. Выше «Автомобилист», рядом – «Трактор» и «Нефтехимик». Екатеринбуржцев обойти будет сложно, но поменять стартовые условия в плей-офф ещё есть риск.

У «Металлурга» мотивация ещё жёстче. Как мы уже сказали, это не только лидер Восточной конференции, но и главный претендент на первое место в регулярке в целом. Отрыв от ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Авангарда» менее 10 очков. «Магнитка» заинтересована не просто доехать до плей-офф, а закрепить преимущество и не раздавать очки в оставшихся матчах.

Очная история этого сезона добавляет интриги. 13 февраля в Уфе команды дошли до буллитов при счёте 3:3, а победный бросок исполнил Шелдон Ремпал — «Салават Юлаев» тогда выиграл. В преддверии новой встречи стоит снова выделить уфимских лидеров атаки, а также подчеркнуть роль Евгения Кузнецова. В последнее время форвард регулярно забивает.

Пожалуй, здесь можно было бы рассмотреть Х2 через тотал больше 4.5 шайбы. Почему так, а не П2 в основное? Уфа дома умеет упираться, уже один раз довела встречу в этой паре до серии бросков. Поэтому подстраховка от ничьей после 60 минут здесь логична. Но в целом по сезону «Металлург» объективно сильнее. И именно в таких встречах класс и глубина чаще решают в пользу фаворита — пусть даже за пределами основного времени.

Ставка: «Металлург» не проиграет «СЮ» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.