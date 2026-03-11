Вкуснятина в ЛЧ: «Реал» — «Манчестер Сити», «ПСЖ» — «Челси» и другие

1/8 финала Лиги чемпионов уже стартовала, прошли некоторые первые матчи. Продолжаем разговор. Сегодня, 11 марта, состоятся оставшиеся первые встречи. Жеребьёвка подкинула настоящие бриллианты. Следим за играми «Реал» — «Манчестер Сити», «ПСЖ» — «Челси» и другими.

Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

Нестареющая классика Лиги чемпионов. Фавориты и формат турнира могут меняться, но одна вещь остаётся неизменной: рано или поздно мадридский «Реал» сойдётся с «Манчестер Сити». Подумать только — это 10-я очная встреча с апреля 2022 года! В нынешнем сезоне тоже успели встретиться. В середине декабря «Сити» оказался сильнее в Мадриде — 2:1. Но с тех пор многое изменилось: «Королевский клуб» поменял тренера, «горожане» всё чаще сушат игру.

«Манчестер Сити» выглядит стабильнее и сыграннее, «Реал» слишком часто болтает из стороны в сторону. К тому же Гвардиола добавил в прагматичности, прокачав действия вторым номером. Напрягают разве что слабые вторые таймы, но здесь есть возможность схитрить. На победу «Сити» в первом тайме с нулевой форой дают 1.80. При ничьей произойдёт возврат, а случившееся после перерыва нас интересовать не будет. Арбелоа неплохо начал, и всё же Гвардиола ему не по зубам.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Челси»

Парижане в последнее время исправно поставляют поводы напрячься. Команда резко просела, бесконечная ротация Луиса Энрике дело не выправила. С горем пополам «ПСЖ» вернулся на первое место в Лиге 1 и взял Суперкубок Франции — уже кое-что. В остальном сплошные нервы. Из Кубка Франции парижане вылетели ещё в январе, в чемпионате страны вредный «Ланс» никак не хочет поднимать лапки и сдаваться. «Челси», прямо скажем, сейчас посильнее будет. Если не считать заколдованный «Арсенал», то результаты приличные.

Хочется сказать, что дополнительная мотивация за летние 0:3 на клубном ЧМ взбодрит «ПСЖ», но с «Монако» это вообще не сработало, хотя монегаски в нынешнем сезоне обыгрывали парижан на внутренней арене. Возникает соблазн проверить лобовую ничью за 3.92. Лондонцы при Росеньоре успели трижды сыграть с «Арсеналом», а предстоящая встреча рискует оказаться похожей. Опыт имеется. Форсировать события обеим командам не с руки: слишком уважают друг друга. На таком фоне ничья при сдержанной результативности вполне возможна. Что-то вроде 1:1.

Прогноз на матч «Байер» — «Арсенал»

Это первый матч двухраундового противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов, и именно поэтому игра почти наверняка начнётся прагматично. «Байер» подходит к 1/8 финала в роли команды, которая уже прошла сито квалификации. В Бундеслиге при этом идёт борьба за еврозону, работы хватает. Важная деталь про текущее состояние команды Каспера Юльманн — после свежих 3:3 с «Фрайбургом» в Бундеслиге леверкузенцы наверняка захотят сыграть понадёжнее.

«Арсенал» приезжает в Германию в очень хорошем общем состоянии: лидер АПЛ, победитель общего этапа Лиги чемпионов. Лондонцы объективно сильнее по классу и форме, однако в первой встрече на выезде им выгоднее действовать аккуратнее и не давать «Байеру» разгонять игру. «Байер» же, учитывая недавний неровный матч в Бундеслиге и важность ответной встречи, тоже вряд ли будет сознательно раскрываться с первых минут. Поэтому наиболее рациональной выглядит ставка «тотал меньше 1 мяча в первом тайме».

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Спортинг»

Поразительные норвежцы на исходе общего этапа Лиги чемпионов нашли щёлочку на зависть пиковому Роману Широкову, последовательно обыграв «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико». После чего в раунде плей-офф убрали с пути «Интер» с общим счётом 5:2. «Спортинг» — один из главных пострадавших из-за массового восхищения «Будё-Глимт». Норвежцы слишком уж густую тень отбросили на остальных. А ведь португальцы завершили общий этап в топ-8!

Команда из Лиссабона отличается гибкостью, комфортно чувствует себя в нескольких режимах. Умеет закрываться, великолепна на пространстве. Напрягает лишь то, что на общем этапе выиграла на выезде лишь раз. В заключительном туре у «Атлетика» благодаря голу на 90+4-й минуте. Да и то со звёздочкой: дело в том, что басков устраивала только победа, в концовке они рисковали на все деньги. Так что на искусственном газоне в Норвегии рассчитывать на успех будет сложно. Мы бы выбирали между победой хозяев с нулевой форой за 1.92 и ИТМ 1.5 гола «Спортинга» за 1.80.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 11 марта 2026 года

Общий коэффициент: 1.80 х 3.92 х 1.90 х 1.80 = 24.1.