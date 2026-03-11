КХЛ: лидер гостит в Уфе, а СКА повторяет на бис

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги приближается к завершению. Сегодня, 11 марта, следим за матчами «Салават Юлаев» — «Металлург» в Уфе и СКА — «Динамо» Минск в Санкт-Петербурге.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

Если судить по таблице, то это встреча команд из разных весовых категорий. Сейчас объясним. «Металлург» — лидер не только Восточной конференции, но и всей КХЛ в принципе. С 99 очками после 63 матчей и лучшим балансом голов (241:169) мчится к Кубку Континента. А вот «Салават Юлаев» — лишь пятый на Востоке с 70 очками и абсолютно средней разностью голов (167:162). Но именно в таких встречах можно отрепетировать первый раунд плей-офф.

Для Уфы сейчас важен именно посев. В своём дивизионе «Салават Юлаев» идёт вторым, за «Авангардом». То есть базовую задачу не выпасть из восьмёрки он решает, но в общей таблице Востока борьба за более комфортную позицию ещё жива. У «Металлурга» мотивация ещё жёстче. Как мы уже сказали, это не только лидер Восточной конференции, но и главный претендент на первое место в регулярке в целом. Нужно не просто доехать, а выиграть Кубок Континента, подтвердив свой статус фаворита.

Пожалуй, здесь можно было бы рассмотреть Х2 через тотал больше 4.5 шайбы. Почему так, а не П2 в основное? Уфа дома умеет упираться, уже один раз довела встречу в этой паре до серии послематчевых бросков. Поэтому подстраховка от ничьей после 60 минут здесь логична. Но в целом по сезону «Металлург» объективно сильнее. И именно в таких встречах класс и глубина чаще решают в пользу фаворита — пусть даже за пределами основного времени.

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Минск

Если смотреть на ситуацию сверху, то у команд разные стартовые позиции. Минское «Динамо», судя по всему, финиширует на верхушке и получит преимущество домашнего льда в плей-офф. А вот СКА продолжает борьбу с целой группой команд за заветное место в топ-4. Очевидно, борьба эта продлится до самого финиша регулярки, ведь плотность очень высокая.

Второй важный слой — недавняя личная встреча. 5 марта в Минске СКА выиграл со счётом 2:1 ОТ. Это был матч без лишней суеты: минимум «подарков», много внимания к деталям, а решающий эпизод случился уже за пределами 60 минут. Важно то, что петербургский клуб, кажется, пришёл в себя после, мягко говоря, не лучшего старта под руководством Ларионова. Сейчас же удаётся регулярно побеждать.

Матч должен снова получиться плотным и близким, с высокой вероятностью концовки в один гол и с неочевидной развязкой в основное время. По сумме факторов чуть надёжнее выглядит вариант, где Минск не обязан выигрывать за 60 минут, но всё же имеет запас по сезону и стабильности. Однако надо учесть, что белорусская команда провела последнюю встречу в КХЛ 9 марта, в то время как петербуржцы готовились аж с 7 марта. А потому в качестве ставки мы бы взяли итоговую победу хозяев.

Экспресс на матчи КХЛ 11 марта 2026 года

Ставка 1: «Металлург» не проиграет «Салавату Юлаеву» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.20 = 4.18.