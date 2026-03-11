«Болонья» — «Рома». Итальянские недели в Лиге Европы

12 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Болонья» — «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч «Болонья» — «Рома» 12 марта 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.52. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 3.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.07.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч Лиги Европы «Болонья» — «Рома»

Если жребий и слеп, то все остальные органы чувств у него развиты превосходно. Например, чувство прекрасного. Свести в 1/8 финала две итальянские команды — это красиво. Хотя бы потому, что в последние годы они часто закатывают концерты. Скажем, три из четырёх предыдущих очных встреч завершились так — 2:2, 3:2 и 1:3. Как вы понимаете, в Серии А подобное попадается редко. Там всё больше катеначчествуют всякими 1:0 и 0:0.

Ну и с точки зрения логистики, конечно, крайне удобно. Поезд доставит вас из Рима и Болоньи примерно за два часа. Если дождётесь, конечно: с общественным транспортом в Италии сильно хуже, чем в России. Как бы то ни было, во второй части сезона избежать лишнего перелёта в другую страну на фоне плотного графика и усталости всегда приятно. Клубы могут быть довольны.

С точки зрения интриги тоже полнейший порядок. Римляне, например, не проигрывали в Лиге Европы аж с октября: затем были четыре победы и ничья с «Панатинаикосом». В шумной Греции, вдесятером аж с 15-й минуты после удаления Джанлуки Манчини. Такие ничьи подороже некоторых побед!

Правда, «Болонью» этим вряд ли впечатлишь. Она вообще не проигрывала аж с 1-го тура, когда получила 0:1 в Бирмингеме от «Астон Виллы». Тем не менее в восьмёрку лучших не попала из-за трёх ничьих. Ну и ладно: дважды обыграла «Бранн» в стыковом раунде со счётом 1:0, прошла дальше.

Что имеет особое значение, так это роль Лиги Европы. Для «Болоньи» это отдушина и главная надежда: из Кубка Италии команда вылетела в середине февраля, а в Серии А плетётся в середине таблицы. Какие-то надежды на зону еврокубков тлеют, однако путь в Лигу чемпионов остался один — забрать второй по значимости турнир. Задача, ясное дело, сложная, но каких-то неуязвимых машин в сетке Лиги Европы не наблюдается.

А вот «Рома» из Кубка Италии вылетела сразу же, зато в Серии А вовсю сражается за зону Лиги чемпионов. На данный момент входит в топ-4, хотя «Ювентус» явно не смирился. И вот тут возникает вопрос: не захочет ли Джан Пьеро Гасперини провести ротацию? А уж в ответном матче на своём поле пойти ва-банк.

Вообще, Гасперини не склонен беречь лидеров, однако уже 15 марта предстоит выезд в Комо, а это один из двух главных преследователей в национальном первенстве. На таком фоне подвигов от гостей не ждём. Ничья их полностью устроит. Её и заиграем, ведь созидание хозяевам даётся с большим трудом, а коэффициент хорош. 0:0 или 1:1 весьма вероятны.

Ставка: ничья за 3.07.