«Лилль» — «Астон Вилла». Мы с Тамарой ходим парой

Соперники из года в год путешествуют из одного еврокубка в другой.

12 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Лилль» — «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч «Лилль» — «Астон Вилла» 12 марта 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.47. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 2.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч Лиги Европы «Лилль» — «Астон Вилла»

Одна из самых ярких вывесок 1/8 финала Лиги Европы. Скорее всего, самая-самая. Оба клуба легко представить в Лиге чемпионов. Собственно, ещё в прошлом году они там и выступали. История вообще любопытная: соперники словно связаны незримой нитью, год за годом отправляясь в один и тот же еврокубковый турнир.

В сезоне-2023/2024 отметились в Лиге конференций. К этому мы ещё вернёмся. На следующий год пошумели в Лиге чемпионов. Синхронно пробились в плей-офф. Бирмингемцы добрались до четвертьфинала, где оказали ожесточённое сопротивление будущим победителям. «Лилль» оказался скромнее. Основные подвиги совершил на общем этапе, а в 1/8 финала уступил дортмундской «Боруссии». Тоже, между прочим, на тоненького.

На сей раз английский клуб напрямую пробился в 1/8 финала. Оно и неудивительно: общий этап завершил серией из пяти побед. «Лилль» оказался не так хорош, отправился в стыковой раунд. Там играл не только с «Црвеной Звездой», но и на нервах собственных болельщиков. Уступил на своём поле, сломил сопротивление сербов в Белграде лишь в дополнительное время.

На внутренней арене положение у соперников похожее: они вовсю сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. Французы находятся за пределами топ-4, но отставание небольшое, а время есть. «Астон Вилла» в последнее время заметно просела, дивная победная серия заросла мхом. Запаса пока хватает, однако «Ливерпуль» с «Челси» дышат в спину и щекочут пятки.

Теперь про ту самую Лигу конференций. Два года назад команды выявляли полуфиналиста. Оказалось, что они друг друга достойны: обменялись домашними победами с разницей в один мяч, добрались до серии пенальти. Там точнее оказались подопечные Унаи Эмери. Счастья им это не принесло — в следующем раунде они сенсационно уступили «Олимпиакосу».

С одной стороны, еврокубок — единственный шанс на трофей. Из национальных кубков наши герои вылетели. С другой – битва за попадание в зону Лиги чемпионов в самом разгаре, причём плотность ого-го. А значит, каждая осечка рискует оказаться роковой. Бирмингемцам, например, 15 марта гостить у «МЮ», а это прямой конкурент. Как тут обойтись без ротации, тем более в чужой стране? «Лилль» в тот же день сыграет с «Ренном». Да, тоже прямой конкурент.

На таком фоне избежать изменений в составе не удастся, а предсказать их масштабы сложно. Рассудим иначе: созидать сложнее, так что появление резервистов прежде всего повлияет на атаку. Особой активности и внушительного количества голов не ждём: один-два мяча — весьма вероятно, больше — вряд ли. Значит, тотал меньше 2.5 гола за 1.92 — наш вариант.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.