«Штутгарт» — «Порту». Тут вам не Бундеслига

12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграют «Штутгарт» и «Порту». Встреча пройдёт на Arena Stuttgart (MHPArena), начало запланировано на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч «Штутгарт» — «Порту» 12 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Штутгарта» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Порту» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч Лиги Европы «Штутгарт» — «Порту»

Первый матч двухраундового противостояния почти всегда диктует осторожность. На старте серии команды чаще стремятся сохранить управляемость игры и не отдавать сопернику слишком много моментов. Потому как ответная встреча через неделю меняет логику риска. Поражение допускается, но важно не лишиться всех шансов уже в первой игре.

«Штутгарт» подходит к этой стадии в очень сильном сезонном контексте. В Бундеслиге команда идёт четвёртой, набрав 47 очков после 25 туров, и параллельно держит нагрузку сразу по нескольким фронтам. В Лиге Европы путь был сложнее, чем у соперника. Немцы закончили общий этап вне топ-8 и вынуждены были проходить квалификацию с «Селтиком» (4:1, 0:1).

«Порту» — команда другого типа устойчивости. В Португалии она лидирует с 66 очками после 25 матчей, а в Лиге Европы финишировала достаточно высоко, чтобы выйти в 1/8 напрямую. Руководит проектом Франческо Фариоли — и по этому сезону видно, что коллектив под его руководством умеет выигрывать не только ярко, но и прагматично, через структуру и дисциплину.

Отдельный фактор — кадровая ситуация. У «Штутгарта» в последнем матче чемпионата Германии отсутствовали Йоша Вагноман (проблемы с бедром) и Лазар Йованович (реабилитация). Это уменьшает глубину, особенно по краям. У «Порту» потери потенциально ещё ощутимее.

Португальский клуб официально сообщил об операции Саму после разрыва «крестов», это минус важная опция в атаке на длинный срок. Плюс в медсписке ранее с разными статусами фигурировали Тьяго Силва, Неуэн Перес, Мартим Фернандеш, Люк де Йонг. То есть выбор в ротации у гостей может быть не идеальным.

Стилистически здесь логично ждать такой матч, где «Штутгарт» будет активнее в отборе на своём поле, а «Порту» постарается снизить количество переходных фаз и сохранить компактность. При этом отсутствие Саму снижает для гостей ценность игры «в лоб» и повышает вероятность более аккуратного плана. Так что в первом матче пары мы бы ждали умеренную результативность.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Штутгарт» — «Порту» за 2.10.