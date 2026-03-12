Матчи, достойные Лиги чемпионов

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов уже отгремели, но не спешите расстраиваться. На подходе — Лига Европы. И, давайте признаем, жеребьёвка подкинула нам такие пары, которые не стыдно было бы показать и в главном футбольном евротурнире.

Прогноз на матч «Лилль» — «Астон Вилла»

Одна из самых ярких вывесок 1/8 финала Лиги Европы. Скорее всего, самая-самая. Оба клуба легко представить в Лиге чемпионов. Собственно, ещё в прошлом году они там и выступали. История вообще любопытная: соперники словно связаны незримой нитью, год за годом отправляясь в один и тот же еврокубковый турнир. В сезоне-2023/2024 отметились в Лиге конференций, на следующий год пошумели в Лиге чемпионов. Синхронно пробились в плей-офф.

На сей раз английский клуб напрямую пробился в 1/8 финала. Оно и неудивительно: общий этап завершил серией из пяти побед. «Лилль» оказался не так хорош, отправился в стыковой раунд. Там играл не только с «Црвеной Звездой», но и на нервах собственных болельщиков. Уступил на своём поле, сломил сопротивление сербов в Белграде лишь в дополнительных таймах. На внутренней арене положение у соперников похожее: французы находятся за гранью топ-4, но отставание небольшое, а время есть. «Астон Вилла» в последнее время заметно просела. Оба хотят в зону ЛЧ.

Бирмингемцам 15 марта гостить у «МЮ», а это прямой конкурент. Как тут обойтись без ротации, тем более в чужой стране? «Лилль» в тот же день сыграет с «Ренном». Да, тоже прямой конкурент. На таком фоне избежать ротации не удастся, а предсказать её масштабы до объявления составов сложно. Рассудим иначе: созидать сложнее, так что появление резервистов прежде всего повлияет на атаку. Особой активности и внушительного числа голов не ждём: один-два мяча — весьма вероятно, больше — вряд ли. Значит, тотал меньше 2.5 гола за 1.92 — наш вариант.

Прогноз на матч «Болонья» — «Рома»

Если жребий и слеп, то все остальные органы чувств у него развиты превосходно. Например, чувство прекрасного. Свести в 1/8 финала две итальянские команды — это красиво. Хотя бы потому, что в последние годы они часто закатывают концерты. Скажем, три из четырёх предыдущих очных встреч завершились так — 2:2, 3:2 и 1:3. Как вы понимаете, в Серии А подобное попадается редко.

С точки зрения интриги тоже полнейший порядок. Римляне, например, не проигрывали в Лиге Европы аж с октября. Правда, «Болонью» этим вряд ли впечатлишь. Она-то вообще не проигрывала аж с первого тура, когда получила 0:1 в Бирмингеме от «Астон Виллы». Что имеет особое значение, так это роль Лиги Европы. Для «Болоньи» это отдушина и главная надежда. «Рома» же в Серии А вовсю сражается за зону Лиги чемпионов.

И вот тут возникает вопрос: не захочет ли Джан Пьеро Гасперини провести ротацию? А уж в ответном матче на своём поле пойти ва-банк. Вообще Гасперини не склонен беречь лидеров, но уже 15 марта предстоит выезд в Комо, а это один из двух главных преследователей в национальном первенстве. На таком фоне подвигов от гостей не ждём. Ничья их полностью устроит. Её и заиграем, ведь созидание хозяевам даётся с большим трудом, а коэффициент хорош. 0:0 или 1:1 весьма вероятны.

Прогноз на матч «Штутгарт» — «Порту»

Первый матч двухраундового противостояния почти всегда диктует осторожность. На старте серии команды чаще стремятся сохранить управляемость игры и не отдавать сопернику слишком много моментов. Потому как ответная встреча через неделю меняет логику риска. Поражение допускается, но важно не лишиться всех шансов уже в первой игре.

«Штутгарт» подходит к этой стадии в очень сильном сезонном контексте. В Бундеслиге команда идёт четвёртой. В Лиге Европы путь был сложнее, чем у соперника. Вынуждены были проходить квалификацию с «Селтиком» (4:1, 0:1). «Порту» — команда другого типа устойчивости. В Португалии она лидирует с 66 очками после 25 матчей, а в Лиге Европы финишировала достаточно высоко, чтобы выйти в 1/8 напрямую.

Стилистически здесь логично ждать такой матч, где «Штутгарт» будет активнее в отборе на своём поле, а «Порту» постарается снизить количество переходных фаз и сохранить компактность. При этом отсутствие Саму снижает для гостей ценность игры «в лоб» и повышает вероятность более аккуратного плана. Так что в первом матче пары мы бы ждали умеренную результативность.

Экспресс на матчи Лиги Европы 12 марта 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче «Лилль» — «Астон Вилла» за 1.92.

Ставка 2: ничья в матче «Болонья» — «Рома» за 3.07.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Штутгарт» — «Порту» за 2.10.

Общий коэффициент: 1.92 х 3.07 х 2.10 = 12.3.