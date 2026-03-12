Матч недели в РПЛ: почувствуй ярость Петербурга, «Спартак»

14 марта состоится матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Что думают букмекеры о центральном матче РПЛ

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.89, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 4.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Как дела у «Зенита»

Нервно. Возобновление сезона обещало стать непростым, ведь дважды подряд выпала «Балтика». Сначала в РПЛ, затем в Кубке России. С точки зрения качества футбола, конечно, предстоит много работы: выглядели бодро, здорово подготовились физически, однако созидание давалось с трудом. Учитывая солидные перестановки в составе, явление нормальное.

Гораздо важнее, что результат достигнут. Не мытьём, так катаньем. В РПЛ, прямо скажем, отскочили: рисование линий, сомнительная отмена гола калининградцев, а потом единственный мяч после рикошета. В Кубке России тоже оформили 1:0 — единственный гол состоялся в концовке. Всё бы ничего, да только следом на синтетическом газоне налетели на «Оренбург». Сенсационное поражение существенно осложнило расклад: теперь каждая осечка рискует стать роковой.

Как себя чувствует «Спартак»

Календарь манил возможностью плавно вкатиться в сезон, а в итоге подложил свинью солидных размеров. Визит в Сочи к худшему клубу РПЛ с проваленной зимней трансферной кампанией обернулся переносом из-за угрозы БПЛА. Три очка-то в итоге забрали. Хотя, как принято у красно-белых, с нервами, перепадами и ошибками в обороне.

Только планы полетели под откос: выпали сутки на восстановление, а на профессиональном уровне даже такие мелочи рискуют оказать влияние. График ведь плотный: 5 марта провалились с «Динамо» в Кубке России, 9 числа принимали «Акрон» (4:3). Ротацию, естественно, провели, лидеров старались не перегружать. Хорошо хоть обе игры состоялись в Москве, так что обошлось без перелётов. Но защита всё равно напрягает — пропускают неприлично много.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 14 марта 2026 года

Сезон только возобновился, обе стороны пошли на заметные изменения. У «Зенита» кадровые, у «Спартака» — на тренерском мостике. При таких исходных данных делать серьёзные выводы по трём матчам сложно. Вполне нормально, что на первых порах команды будут действовать нестабильно, чередуя сильные отрезки с неудачными.

Что очевидно — без скандала не обойдётся. Судьи и VAR с первого же тура вышли на первый план и напомнили о себе. Без спорных моментов за 90 минут не обойтись, а тут такой удобный громоотвод. Шум и гам обеспечены, но когда после встречи этих команд в последний раз было иначе? Давайте лучше об игре.

Очевидно, что хозяева разъярены. «Спартак» сверкал эпизодами (обычно благодаря индивидуальному мастерству), однако в обороне чудил. Даже «Сочи» едва не забил в первой же атаке, а уж про пять мячей от динамовцев и говорить нечего. Фланги обороны выглядят уязвимо, а история противостояния в Санкт-Петербурге не оставляет москвичам шансов. Думается, злой «Зенит» благодаря преимуществу на краях свои два мяча найдёт, чего наверняка хватит для победы.

Ставка: «Зенит» победит за 1.89.