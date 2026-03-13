«Сочи» — «Краснодар». Без сюрпризов

За три очные встречи в этом сезоне краснодарцы забили 12 мячей.

14 марта в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток запланирован на 13:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 14 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.43, в то время как победа «Сочи» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход доступен в линии за 4.70.

При этом аналитики ожидают результативный футбол. Тотал больше 2.5 мяча предлагают за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Краснодар»

Контекст у этой встречи предельно простой и понятный. «Краснодар» идёт первым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка за 20 туров. Разность мячей – 40:15, а отрыв от ближайшего преследователя — одно очко. «Сочи» — последний с девятью очками и практически противоположной разностью мячей – 19:46. Разница при этом, понятное дело, не только в таблице, но и в качестве игры.

«Сочи» подходит к 21-му туру после поражения в Нижнем Новгороде в матче с «Пари НН» (1:2). Причём забить удалось только с пенальти, отличился Крамарич. По составу видно, что Осинькин ищет рабочие сочетания и по ходу матча активно меняет линии. Однако проблема остаётся прежней: команда часто уступает в темпе и допускает слишком много моментов у своих ворот.

У «Краснодара» неделя тоже была не идеальная. В прошлом туре «быки» уступили «Рубину» на выезде с теми же 1:2, гол в концовке забил Кордоба. Но по игре и по набору исполнителей они остаются максимально вариативными в атаке. Кордоба и Сперцян числятся среди лучших бомбардиров чемпионата России, у обоих по девять голов.

Отдельно важен и фактор очных встреч в нынешнем сезоне. В августе «Краснодар» уже громко разобрал «Сочи» дома (5:1) в РПЛ, а в кубковом матче на «Фиште» выиграл со счётом 4:2. Разумеется, это не гарантия повторения счёта или даже исхода, однако довольно понятный маркер разницы в классе и в том, как краснодарцы находят пространство против своего южного соседа.

С учётом статистики «Сочи» по пропущенным, стабильной результативности лидера и истории личных встреч, логичнее играть через голы, а не через лобовую победу. Что-то даже вроде 3:0 или 3:1 здесь может быть, потому как во втором круге сочинцы регулярно вынимают из сетки своих ворот по три мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча в матче «Сочи» — «Краснодар» за 1.85.