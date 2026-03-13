«Балтика» — ЦСКА. Дисциплина превыше всего

14 марта в матче 21-го тура Мир РПЛ встретятся «Балтика» и ЦСКА. Игра пройдёт на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Мир РПЛ «Балтика» — ЦСКА 14 марта 2026 года

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.77, победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.21.

При этом аналитики скорее ждут осторожный матч по голам. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 — за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05 (вариант «обе не забьют» — 1.78)

Прогноз на матч чемпионата России «Балтика» — ЦСКА

Это встреча соседей по верхней части таблицы чемпионата России. После 20 туров у обеих команд по 36 очков, но стиль игры заметно отличается. «Балтика» Андрея Талалаева — команда результата и структуры: 25:9 — разность забитых и пропущенных мячей, лучшая оборона лиги — всё это говорит само за себя. ЦСКА при Фабио Челестини играет более рискованно и результативно — 31:22.

Форма перед 21-м туром, впрочем, подталкивает соперников к аккуратному сценарию. «Балтика» в прошлом матче вела в Ростове-на-Дону, однако пропустила с углового на 90+3-й минуте. В итоге — 1:1 и потерянные очки. Калининградцы стараются держать темп встречи под своим контролем и редко дают сопернику организовать много моментов у собственных ворот. Едва ли они отойдут от этого.

У ЦСКА же эмоциональный фон сложный: разгром от «Динамо» (1:4) в дерби с удалением Лусиано Гонду и два поражения подряд в РПЛ после зимней паузы. Явно не на это рассчитывали, когда меняли Дивеева и подписывали Баринова. На фоне такого отрезка логично ожидать более прагматичного плана на очередной выезд — меньше открытых решений, больше внимания к потерям и стандартам.

У армейцев нет историй про массовые травмы сейчас. Например, команда проводила открытую тренировку в полном составе перед выездом в Калининград. Но с Гонду была неопределённость. ЦСКА подал заявление об отмене красной карточки, вопрос рассматривался КДК 13 марта — то есть риск пропуска матча нападающим оставался до самого решения.

Кроме того, Челестини отдельно подчёркивал, что «Балтику» сложно вскрывать, называя её оборону лучшей в лиге. А когда тренер говорит подобное накануне выезда к сопернику с такими цифрами по пропущенным, это обычно означает одно. ЦСКА будет готовиться к встрече, где голевые моменты придётся зарабатывать позиционно и через стандарты, терпеть.

С учётом статистики «Балтики» в защите, высокой цены первой ошибки и истории личных встреч базовая ставка – на то, что игра не станет обменом голами. Либо армейцы поведут относительно рано и не дадут хозяевам ответить. Либо хозяева дотерпят до концовки и реализуют свой шанс.

Ставка: обе забьют — нет в матче «Балтика» — ЦСКА за 1.78.