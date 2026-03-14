Реал — Эльче: прогноз и ставка на матч 14 марта 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Экспресс на футбол: «Реал» после разгрома «Сити» и другие матчи
Алексей Серяков
Экспресс на футбол 14 марта 2026 года
«Арсенал» против «Эвертона», а «Интер» принимает «Аталанту».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов отгремели, возвращаемся на внутреннюю арену. Сегодня, 14 марта, следим за некоторыми встречами испанской Примеры, английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

Прогноз на матч «Реал» — «Эльче»

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Жеребьёвка подкинула в любимой Лиге чемпионов «Манчестер Сити». Ещё не такой асфальтоукладчик, как пару лет назад, но приходящий в себя после прошлого года, сильный и опасный. Календарь невозможно вынести за скобки: игра с «Эльче» вклинилась ровно между двумя раундами. Разумеется, при таких условиях встреча с аутсайдером Примеры становится проходной. Да, даже после разгромных 3:0 с английским грандом.

Все, конечно, большие профессионалы и в футболе давно, но как не держать в голове выезд в Манчестер через 2,5 суток? Благо с ближайшим оппонентом разница в классе всё равно подавляющая. За последние пять лет стороны встречались в Мадриде трижды. Разброс ощутимый — 2:1, 2:2 и 4:0. Коэффициент на П1 смешной, а лезть в большие форы с учётом Лиги чемпионов слишком опасно. Пожалуй, оптимально выглядит победа «Реала» в первые 30 минут за 2.05. Быстро создать задел, чтобы избежать нервов и сохранить силы перед ключевой битвой.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон»

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Очередной раунд забега «Арсенала» за историческим чемпионством. Пока получается бодро, есть все шансы. Осечки случаются, но пока что конкуренты благосклонны, прощают и тоже оступаются. Правда, расслабляться всё равно нельзя. «Эвертон» проводит непривычно крепкий по меркам последних лет сезон. Не просто располагается в верхней половине таблицы, а вполне себе претендует на попадание в еврокубки.

В первом круге лондонцы добыли трудовую победу со счётом 1:0. Инициативой владели, хотя без нервов не обошлось. Впрочем, даже в предыдущие сезоны, когда клуб из Ливерпуля нёс куда меньшую угрозу, «Арсеналу» приходилось попотеть. Все победы достигались с разницей в один мяч — 1:0, 2:1 и снова 1:0. А потому победа «Эвертона» с форой (+1.5) за 2.07 — дивный вариант.

Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

Италия — Серия А . 29-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Всё идёт к тому, что заключительная часть сезона для «Интера» пройдёт под знаком улаживания формальностей. Для Серии А оказались слишком хороши. Конечно, из-за поражения в дерби с «Миланом» отрыв сократился, однако дорога к скудетто открыта. Вот и получается, что реальная интрига сохраняется разве что в Кубке Италии. Там в первом полуфинале с «Комо» разошлись без голов. Беда в том, что ответная встреча состоится аж в конце апреля.

У «Аталанты» ситуация полностью отличается. Во-первых, она продолжает сражаться в Лиге чемпионов. После 1:6 в первом матче с «Баварией», правда, пыл угаснет волей-неволей. Но тем не менее силы потрачены. Пожалуй, поддерживать высочайший темп гостям будет сложно, потому логично ожидать большего акцента на оборону. Напрашивается ИТМ 1.5 гола «Интера» за 2.27. Всё-таки списывать со счетов гостей нельзя, ведь им очки тоже нужны.

  • Ставка 1: «Реал» победит «Эльче» в первые 30 минут за 2.05.
  • Ставка 2: победа «Эвертона» над «Арсеналом» с форой (+1.5) за 2.07.
  • Ставка 3: ИТМ 1.5 гола «Интера» в матче с «Аталантой» за 2.27.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.07 х 2.27 = 9.63.

