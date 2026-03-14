«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Отвлечёмся от Лиги чемпионов

В этом матче АПЛ должны быть голы в обе стороны.

15 марта в матче 30-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на «Энфилде» в Ливерпуле, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.33, в то время как ничья идёт за 6.18, а успех «Тоттенхэма» оценивается в 8.19.

При этом аналитики прогнозируют результативный футбол. На тотал больше 2.5 мяча предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.49, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.76. За голы в обе стороны дают 1.72.

Турнирный фон сильно в пользу хозяев. у «Ливерпуля» 48 очков и продолжающаяся борьба за места в зоне еврокубков. У «Тоттенхэма» всего 29 очков и крайне нервная позиция рядом с зоной вылета АПЛ. При этом даже по сухой математике «Ливерпуль» результативнее и стабильнее на дистанции, а «Тоттенхэм» слишком часто платит за свои ошибки.

Ключевой нюанс — кадровая картина. У «Ливерпуля» вне игры или под вопросом целая группа футболистов: Конор Брэдли и Джованни Леони в этом сезоне уже не помощники, Ватару Эндо выбыл надолго, Александер Исак вернётся ориентировочно лишь ближе к концу марта/началу апреля, Федерико Кьеза недавно пропускал из-за болезни.

По голкиперу Алисону отдельно отмечено, что повреждение не выглядит серьёзным и есть шанс увидеть его именно в игре с «Тоттенхэмом». Всё это, разумеется, снижает вариативность Слота, но не отменяет главного! Даже без ряда игроков у ливерпульского клуба хватает качества впереди.

У гостей картина менее прозрачна, однако есть важные позитивные сигналы. Игор Тудор подтвердил, что Кристиан Ромеро, Джед Спенс и Раду Дрэгушин вернулись, то есть оборонительная линия потенциально становится сильнее. Плюс тренер уже использует Ришарлисона с первых минут в Лиге чемпионов, что важно для атакующей опции.

Однако, конечно, общий психологический фон у лондонцев тяжёлый. После серьёзного поражения от «Атлетико» давление на штаб только усилилось. Вообще, не исключено, что после 2:5 в первом матче с мадридцами английский клуб бросит Лигу чемпионов и займётся улучшением положения в чемпионате Англии. Это у «Ливерпуля» ещё не всё потеряно — проиграл «Галатасараю» лишь 0:1 в Стамбуле.

В итоге логика такая. «Ливерпуль» дома почти наверняка будет играть первым номером и давить, а «Тоттенхэм» постарается отвечать быстрыми атаками, забивает он как раз достаточно, чтобы рассчитывать не только на оборону. Но оборона его, понятное дело, остаётся уязвимой. И это делает ставку на «низ» рискованной при любом раскладе.

В первом круге «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» со счётом 2:1. И с учётом текущей результативности обоих, а также отсутствия свежести после еврокубковых матчей на неделе, наиболее логично ждать игру с голами.

Ставка: голы в обе стороны в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» за 1.72.