«Рубин» — «Локомотив». Батраков застрянет в Казани

На протяжении трёх очных встреч хозяин поля побеждает с одним и тем же счётом.

15 марта состоится матч 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 15 марта 2026 года

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.40. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.43.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72 а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Локомотив»

Любопытная пара. Прежде всего историей противостояния. В первом круге москвичи на своём поле добыли победу со счётом 1:0. Нервную, трудовую, ещё и с отменённым голом казанцев в концовке. Единственный мяч получился курьёзным: Дмитрий Баринов шлёпнул из-за пределов штрафной, а Евгений Ставер действовал так, будто в его руках оказался не мяч, а мыло.

Баринов ныне выступает за ЦСКА, хотя дело совсем не в нём. Казалось бы — что тут такого? 1:0, своё поле, дело житейское. Отмотаем чуть назад. Апрель 2025 года, второй год предыдущего сезона, Казань. На этот раз побеждает «Рубин». Дардан Шабанхаджай выдал сольный проход в дебюте второго тайма, переиграл вратаря и принёс своей команде победу.

Движемся дальше. Ноябрь 2024 года, первый круг минувшего сезона РПЛ. Снова нулевая ничья до перерыва. Снова единственный мяч забивается во втором тайме. Снова побеждают хозяева. Три очка «Локомотиву» приносит Артём Тимофеев, отличившийся на 89-й минуте в быстрой атаке.

Вот и получается — три победы хозяев подряд со счётом 1:0 при отсутствии голов в первом тайме. Гости в этом противостоянии не побеждают на протяжении пяти встреч, да и то речь про Кубок России. А дальше начинаются сомнения. Ведь «Локомотив» чувствует себя в турнирной таблице гораздо увереннее, хотя сезон возобновил со скрипом.

Нет, результат-то добывался. С «Пари НН» в РПЛ и тульским «Арсеналом» в Кубке России даже счёт совпал — 2:1. Но выглядело это всё довольно натужно, хотя оппоненты явно уступали в классе. И разговоры о сомнительном судействе при всей своей заслуженности лишь пытаются отвести в сторону. Прибавлять есть куда.

«Рубин» начал с поражения в Каспийске, однако там из-за погодных условий футбола оказалось мало: биться-бороться, показывать характер, идти в стыки. Махачкалинцы справились лучше. Важный нюанс: обе команды готовились в недельном цикле, хотя казанцы в Кубке России в начале марта не играли. Вылетели ещё осенью.

На таком фоне возникает соблазн проверить тотал меньше 2.5 гола за 1.72. История противостояния полностью на нашей стороне, а у «Рубина» после смены главного тренера прослеживаются трудности с созиданием. Оно и понятно — многое завязано на Мирлинде Даку, который только набирает форму. «Локомотив» пока тоже не впечатляет. Пожалуй, один-два мяча — потолок.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче «Рубин» — «Локомотив» за 1.72.