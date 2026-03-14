«Лацио» — «Милан». За Кубок Италии ответите позже

15 марта состоится матч 29-го тура Серии А «Лацио» — «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Милан» 15 марта 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.03. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.43.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Милан»

В первом круге миланцы на своём поле добыли трудовую победу. Разумеется, с разницей в один мяч. Хватило гола Рафаэла Леау в дебюте второго тайма — 1:0. У римлян справедливости ради было территориальное преимущество, однако конкретики в атаке клинически не хватало. Мало что создали, не спаслись.

Та игра состоялась на исходе ноября, а уже через пять суток «Милан» нанёс ответный визит. Дело было в Кубке Италии. Тут уж «Лацио» вернул должок с процентами. Тоже победа, тоже 1:0, тоже единственный гол состоялся во втором тайме. Правда, подождать пришлось подольше: Маттиа Дзакканьи отличился на 80-й минуте. Подопечные Массимилиано Аллегри покинули турнир. И вряд ли забыли имя обидчика.

Сезон получается вполне рабочим, но без трофеев. Суперкубок Италии на опыте забрал Антонио Конте. Еврокубков у «Милана» после прошлогоднего бардака вовсе не было, с чем и связывались основные надежды во внутренних соревнованиях: проблем, конечно, выше крыши, зато есть недельный цикл и опытный главный тренер, а он что-нибудь придумает. Однако как-то не сложилось.

Шансы дотянуться до скудетто сугубо теоретические. «Интер» из Лиги чемпионов вылетел и разгрузил календарь, а уж обыгрывать середняков с аутсайдерами он умеет лучше всех в стране. Потому «Милан» фокусируется на задаче-минимум: без лишних нервов финишировать в зоне Лиги чемпионов, после чего грамотно усилить состав. Если получится, подобраться к «Интеру».

«Лацио» в Серии А безнадёжно отстал от зоны еврокубков. Тихо-мирно плетётся в серединке турнирной таблицы. Приоритет для подопечных Маурицио Сарри очевиден — Кубок Италии. Там добрались до полуфинала, где в первом матче разошлись миром с «Аталантой» (2:2). Ответная игра в конце апреля, времени много.

Визиты в Рим у «Милана» в последнее время не складываются. Одна победа за четыре предыдущие попытки, да и та со счётом 1:0. Есть подозрение, что если гости и возьмут три очка, то сделают это натужно, со своими любимыми 1:0. Раз так, мы бы выбирали между классическим тоталом меньше 2.5 гола за 1.70 и ИТМ 1.5 гола «Милана» за 1.68. Долг за Кубок Италии вернут как-нибудь потом.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Милана» в матче с «Лацио» за 1.68.