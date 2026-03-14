«Барселона» — «Севилья». Лига чемпионов ударит рикошетом

Каталонцы точно проведут ротацию, так что у гостей будут шансы зацепиться.

15 марта состоится матч 28-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Барселона» — «Севилья» 15 марта 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24. Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 10.7. Ничейный исход можно найти в линии за 7.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья»

Собаки лают, караван идёт. В начале марта, например, появились откровенно сомнительные новости о возможном уходе Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера «Барселоны» в случае, если Жоан Лапорта не выиграет выборы президента клуба. Практическая ценность информации минимальна, однако время выхода довольно любопытное. В разгар чемпионской гонки, перед возобновлением борьбы в Лиге чемпионов.

Сине-гранатовые заметно выдохлись зимой. Фирменный интенсивный футбол Флика с экстремально высокой линией обороны требует физической подготовки и выносливости. На фоне плотного графика и кадровых проблем поддерживать их сложно. Добавим сюда вылет Педри — и проседание было неизбежным. Пара осечек, потеря лидерства, спина «Реала» впереди, жуткие 0:4 от «Атлетико» в Кубке Испании.

А паники не было. И что же? Потихоньку преодолели. Педри вернулся. В Ла Лиге мадридцы сами наломали дров: на ровном месте допустили пару поражений. Теперь каталонцы не просто лидируют, а ещё и имеют право на ошибку. Потому что сами набирают очки исправно, да и забивают в последнее время легко, с удовольствием, по три-четыре штуки.

Едва не спаслись в ответной битве с «Атлетико»: победы 3:0 для выхода в финал не хватило, зато заряд уверенности получили. Если бы не судейские ошибки в первой встрече, итог наверняка оказался бы другим. Теперь с чистой совестью предстоит браться за продолжение битвы за золото и Лигу чемпионов.

Тут-то, пожалуй, и кроется основная опасность. 10 марта «Барселона» выдерживала интенсивный футбол «Ньюкасла» в Англии, а уже 18-го числа британцы нанесут ответный визит. С момента игры с «Севильей» пройдёт всего 2,5 суток. Ротация неизбежна. И приоритет будет отдан понятно кому. Значит, у гостей появляются шансы.

А ведь «Севилья» с середины января практически не проигрывает. Одолела «Атлетик» с «Хетафе», выдала жаркое дерби с «Бетисом», создала задел от зоны вылета. Обычно на «Камп Ноу» она остаётся с пустыми руками, однако как минимум дать бой с учётом всех факторов должна. Победа «Севильи» с форой (+2) идёт за 1.88. Вариант посмелее — П1 с разницей в один гол за 4.30.

Ставка: победа «Севильи» над «Барселоной» с форой (+2) за 1.88.