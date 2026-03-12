«Бавария», «ПСЖ» и «Реал» впечатлили, но они не фавориты Лиги чемпионов!

В Лиге чемпионов позади остались первые матчи 1/8 финала. И они впечатлили своими результатами! Сразу несколько разгромов, причём в таких встречах, где их совсем не ждали. Несколько команд серьёзно улучшили свои шансы, по оценке букмекеров, а кто-то их почти лишился. Изучаем котировки на чемпионство перед ответными матчами.

«Арсенал» — 3.70

«Канониры» не смогли выиграть в Леверкузене. Действовали, прямо скажем, не слишком здорово, пожалуй, команда Каспера Юльманна заслужила победу. Но в этом и есть класс команды — добиться результата при не выдающемся выступлении. Ничья на выезде в двухматчевом противостоянии — неплохо. На своём поле команде Артеты должно быть проще. Поэтому логично, что «Арсенал» остался главным фаворитом. Да и сетка у лондонцев довольно комфортная.

«Бавария» — 4.50

Кто может уже спокойно готовиться к четвертьфиналу, так это «Бавария». 6:1 в Бергамо — это приговор для «Аталанты». В Мюнхене Венсан Компани спокойно может применять ротацию. Это было ярко и убедительно.

«ПСЖ» — 6.00

Шансы действующего чемпиона заметно подросли после хорошего матча с «Челси». Второй тайм, особенно после выхода Хвичи, был близок к лучшим образцам команды Луиса Энрике прошлого сезона. 5:2 — отличное преимущество. Расслабляться, конечно, не стоит, но прямо сейчас представить, что лондонцы смогут отыграться на своём поле, крайне сложно. Ну и порадуемся за Матвея Сафонова, он по-прежнему номер 1 в парижском клубе.

«Барселона» — 7.00

Каталонцы провели очень сложный матч на выезде с «Ньюкаслом», проигрывали до последних секунд, спаслись на последних секундах благодаря пенальти. Вариант «Арсенала» — удобоваримый результат при не лучшей игре. Дома будет попроще, всё-таки «сороки» на выезде не так хороши. Однако высоченная линия обороны по-прежнему иногда приносит проблемы. Так что надежда на феерию в атаке, благо такая история случается довольно часто.

«Реал» — 9.00

Арбелоа достал конспекты Анчелотти! 3:0 дома во встрече с «Ман Сити», да ещё без Килиана Мбаппе — это было здорово. Нереальный матч от Феде Вальверде, сделавшего хет-трик. Но записывать «Реал» в четвертьфиналисты пока всё же рановато, в Англии команда Гвардиолы не побежит — полетит вперёд. А в обороне у «галактикос» бывают сложности. Однако задел очень и очень серьёзный, настоящий бальзам на душу болельщиков «Мадрида».

«Ливерпуль» — 12.00

С «Галатасараем» не удалось справиться на выезде во второй раз в сезоне — снова 0:1. Хотя забить могли, причём много — выручил турецкий клуб вратарь. Опасений по поводу прохода особенно нет, мы же помним, как «Галатасарай» едва не упустил преимущество в три мяча в прошлом раунде с «Ювентусом». А с «Ливерпулем» будет куда сложнее.

«Атлетико» — 17.00

Сомнений в проходе «матрасников» в четвертьфинал нет, и три мяча зазора (5:2 в первой игре), и уж очень плох «Тоттенхэм». Приход Игора Тудора не просто не помог, он как будто ещё и ухудшил. Так что Диего Симеоне может быть спокоен. В плане дальнейших перспектив сказать сложно, однако «Атлетико» замыкает пул главных претендентов.

А что остальные?

За 25.00 можно поставить на «Ман Сити» — аналитики дают им больше шансов в сравнении со всеми остальными провалившими первый матч клубами. А вот дальше идёт сенсационный «Будё-Глимт». На этот раз команда Никиты Хайкина у себя в Заполярье прибила лиссабонский «Спортинг» 3:0. Этого вполне должно хватить для прохода дальше, а на чемпионство норвежцев дают 32.00.

Шансы «Ньюкасла» перед выездом в Барселону оценили в 40.00, а на «Челси» дают 85.00. На «Байер» и «Галатасарай», которые провели хорошие первые встречи, предлагают котировку 100.00. Ну а дальше совсем безнадёга — 200.00 на «Тоттенхэм», 250.00 на «Спортинг» и 1000.00 – на «Аталанту». Тут говорить совсем не о чем. Через неделю ответные матчи, число претендентов на победу станет вдвое меньше. Тогда снова изучим коэффициенты!