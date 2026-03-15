«Барселона» — «Севилья» и другие футбольные матчи воскресенья

Футбольный уикенд в самом разгаре. Сегодня, 15 марта, есть отличная возможность проследить не только за играми РПЛ, но и зацепиться за шикарные матчи Примеры и Серии А. Подготовили для вас специальный экспресс.

Прогноз на матч «Барселона» — «Севилья»

Собаки лают, караван идёт. «Барселону» прилично покидало не так давно, но она сумела остаться на ногах. Едва не спаслась в ответной битве с «Атлетико»: победы 3:0 для выхода в финал не хватило, зато заряд уверенности получили. Если бы не судейские ошибки в первой встрече, итог наверняка оказался бы другим. Теперь с чистой совестью предстоит браться за продолжение битвы за золото и Лигу чемпионов.

Тут-то, пожалуй, и кроется основная опасность. 10 марта «Барселона» выдерживала интенсивный футбол «Ньюкасла» в Англии, а уже 18-го числа британцы нанесут ответный визит. С момента игры с «Севильей» пройдёт всего 2,5 суток. Ротация неизбежна. И приоритет будет отдан понятно кому. Значит, у гостей появляются шансы.

А ведь «Севилья» с середины января практически не проигрывает. Одолела «Атлетик» с «Хетафе», выдала жаркое дерби с «Бетисом», создала задел от зоны вылета. Обычно на «Камп Ноу» она остаётся с пустыми руками, но как минимум дать бой с учётом всех факторов должна. Победа «Севильи» с форой (+2) идёт за 1.88. Вариант посмелее — П1 с разницей в один гол за 4.30.

Прогноз на матч «Лацио» — «Милан»

В первом круге миланцы на своём поле добыли трудовую победу. Разумеется, с разницей в один мяч. Хватило гола Рафаэла Леау в дебюте второго тайма — 1:0. У римляне справедливости ради было территориальное преимущество, однако конкретики в атаке клинически не хватало. Мало что создали, не спаслись. Та игра состоялась на исходе ноября, а уже через пять суток «Милан» нанёс ответный визит. Дело было в Кубке Италии. Тут уж «Лацио» вернул должок с процентами. Тоже победа, тоже 1:0.

Сезон у «Милана» получается вполне рабочим, однако без трофеев. Суперкубок Италии на опыте забрал Антонио Конте. Еврокубков после прошлогоднего бардака вовсе не было. Но с борьбой за скудетто как-то не сложилось, «Интер» оторвался. «Лацио» же в Серии А безнадёжно отстал от зоны еврокубков. Тихо-мирно плетётся в серединке турнирной таблицы. Приоритет для подопечных Маурицио Сарри очевиден — Кубок Италии. Там добрались до полуфинала, где в первом матче разошлись миром с «Аталантой» (2:2). Ответная игра в конце апреля, времени много.

Визиты в Рим у «Милана» в последнее время не складываются. Одна победа за четыре предыдущие попытки, да и та со счётом 1:0. Есть подозрение, что если гости и возьмут три очка, то сделают это натужно, со своими любимыми 1:0. Раз так, мы бы выбирали между классическим тоталом меньше 2.5 гола за 1.70 и ИТМ 1.5 гола «Милана» за 1.68. Долг за Кубок Италии вернут как-нибудь потом.

Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив»

Любопытная пара. Прежде всего историей противостояния. В первом круге москвичи на своём поле добыли победу со счётом 1:0. Нервную, трудовую, ещё и с отменённым голом казанцев в концовке. Отмотаем чуть назад. Апрель 2025 года, второй год предыдущего сезона, Казань. На этот раз с тем же счётом побеждает «Рубин». Движемся дальше. Ноябрь 2024 года, первый круг минувшего сезона РПЛ. Снова нулевая ничья до перерыва. Снова единственный мяч забивается во втором тайме. Снова побеждают хозяева — «Локомотив».

При этом «Локомотив» чувствует себя в турнирной таблице гораздо увереннее, хотя сезон возобновил со скрипом. Нет, результат-то добывался. С «Пари НН» в РПЛ и тульским «Арсеналом» в Кубке России даже счёт совпал — 2:1. Но выглядело это всё довольно натужно. «Рубин» начал с поражения в Каспийске, однако там из-за погодных условий футбола оказалось мало. Дальше была неожиданная домашняя победа над «Краснодаром» (2:1).

На таком фоне возникает соблазн проверить тотал меньше 2.5 гола за 1.72. История противостояния полностью на нашей стороне, а у «Рубина» после смены главного тренера прослеживаются трудности с созиданием. Оно и понятно — многое завязано на Мирлинде Даку, который только набирает форму. «Локомотив» пока тоже не впечатляет. Пожалуй, один-два мяча — потолок.

Экспресс на футбол 15 марта 2026 года

Ставка 1: победа «Севильи» в матче с «Барселоной» с форой (+2) за 1.88.

Ставка 2: ИТМ 1.5 гола «Милана» во встрече с «Лацио» за 1.68.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 гола в матче «Рубин» — «Локомотив» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.88 х 1.68 х 1.72 = 5.43.