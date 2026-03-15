Спартак — Динамо М: прогноз и трансляция матча КХЛ 16 марта 2026 года

«Спартак» — «Динамо» Москва. Не взлетим, так поплаваем
Алексей Серяков
«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз на матч
С высоким местом в таблице не сложилось, но забрать дерби всегда приятно.

16 марта в Москве «Спартак» примет столичное «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет шестая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 16 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, тогда как победа «Динамо» оценивается в 2.92. Ничья и овертайм идут за 3.85.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.55, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.42. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва (16.03.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4)     1:1 Беляев (Рубцов, Миронов) – 24:36 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 27:54 (5x5)     2:2 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 29:19 (5x5)     3:2 Орлов (Пивчулин, Вишневский) – 34:36 (5x5)     3:3 Сикьюра (Уил, Гусев) – 46:47 (5x5)     3:4 Дер-Аргучинцев – 65:00    

В Кубке Гагарина пути соседей не пересекались аж с 2020 года. Да и тот сезон в итоге не доиграли из-за коронавируса, так что итоговая победа в шестиматчевой серии принесла динамовцам разве что моральное удовлетворение. Нынешняя встреча тоже не станет репетицией плей-офф. Если только команды не дойдут до поздних стадий, что на данный момент представляется научной фантастикой.

Регулярный чемпионат на исходе, а соперники так и не смогли решить глобальные проблемы и переломить ситуацию. В результате заслуженно окажутся в нижней части посева, то есть не будут иметь преимущества своего льда в первом раунде. Хорошо хоть «Шанхайские Драконы» после резвого старта сдулись окончательно и бесповоротно. А то ведь наши герои могли бы и в восьмёрку не попасть!

«Динамо» пожинает плоды поразительного увольнения Алексея Кудашова. Под руководством Вячеслава Козлова проигрывали даже чаще, чем выигрывали, если брать в расчёт только отрезок после избавления от приставки исполняющего обязанности. Под конец гладкого первенства победы пошли, однако по большей части над аутсайдерами да середняками.

Вызов для Евлоева, прощание Адесаньи? На что ставить в UFC и боксе в марте
«Спартак» весь сезон страдал из-за бардака в обороне и вратарской бригады. Заполучил Александра Георгиева, пытался перебирать состав, надолго отправлял на больничный Алексея Жамнова. Отдельные вспышки случались, стабильностью даже не пахло. С такой игрой рассчитывать на попадание в топ-4 Запада наивно, лига выравнялась.

На таком фоне дерби — прежде всего шанс порадовать болельщиков и добавить себе уверенности перед стартом Кубка Гагарина. Впереди две игры, расклады примерно понятны, однако изменения ещё более чем возможны. Подгадывать себе соперников за три матча до окончания первенства сложновато, да и не в дерби же. Так что игру в поддавки исключаем.

Пока в сезонной серии лидируют динамовцы — три победы против двух. Букмекеры совсем не верят в результативный хоккей, хотя в четырёх случаях из пяти мы увидели как минимум пять шайб. А линия оставляет возможность заиграть ТБ 5 голов за прекрасный коэффициент 2.02. Любители аккуратных ставок могут даже взять ТБ 4.5 шайбы за 1.72. Бдить и аккуратничать будут в плей-офф, а сейчас — чуть ли не последний шанс задобрить болельщиков после месяцев разочарований.

Ставка: тотал больше 5 шайб в дерби «Спартак» — «Динамо» за 2.02.

