«Спартак» — «Динамо» Москва. Не взлетим, так поплаваем

С высоким местом в таблице не сложилось, но забрать дерби всегда приятно.

16 марта в Москве «Спартак» примет столичное «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет шестая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 16 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, тогда как победа «Динамо» оценивается в 2.92. Ничья и овертайм идут за 3.85.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.55, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.42. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва (16.03.2026)

В Кубке Гагарина пути соседей не пересекались аж с 2020 года. Да и тот сезон в итоге не доиграли из-за коронавируса, так что итоговая победа в шестиматчевой серии принесла динамовцам разве что моральное удовлетворение. Нынешняя встреча тоже не станет репетицией плей-офф. Если только команды не дойдут до поздних стадий, что на данный момент представляется научной фантастикой.

Регулярный чемпионат на исходе, а соперники так и не смогли решить глобальные проблемы и переломить ситуацию. В результате заслуженно окажутся в нижней части посева, то есть не будут иметь преимущества своего льда в первом раунде. Хорошо хоть «Шанхайские Драконы» после резвого старта сдулись окончательно и бесповоротно. А то ведь наши герои могли бы и в восьмёрку не попасть!

«Динамо» пожинает плоды поразительного увольнения Алексея Кудашова. Под руководством Вячеслава Козлова проигрывали даже чаще, чем выигрывали, если брать в расчёт только отрезок после избавления от приставки исполняющего обязанности. Под конец гладкого первенства победы пошли, однако по большей части над аутсайдерами да середняками.

«Спартак» весь сезон страдал из-за бардака в обороне и вратарской бригады. Заполучил Александра Георгиева, пытался перебирать состав, надолго отправлял на больничный Алексея Жамнова. Отдельные вспышки случались, стабильностью даже не пахло. С такой игрой рассчитывать на попадание в топ-4 Запада наивно, лига выравнялась.

На таком фоне дерби — прежде всего шанс порадовать болельщиков и добавить себе уверенности перед стартом Кубка Гагарина. Впереди две игры, расклады примерно понятны, однако изменения ещё более чем возможны. Подгадывать себе соперников за три матча до окончания первенства сложновато, да и не в дерби же. Так что игру в поддавки исключаем.

Пока в сезонной серии лидируют динамовцы — три победы против двух. Букмекеры совсем не верят в результативный хоккей, хотя в четырёх случаях из пяти мы увидели как минимум пять шайб. А линия оставляет возможность заиграть ТБ 5 голов за прекрасный коэффициент 2.02. Любители аккуратных ставок могут даже взять ТБ 4.5 шайбы за 1.72. Бдить и аккуратничать будут в плей-офф, а сейчас — чуть ли не последний шанс задобрить болельщиков после месяцев разочарований.

Ставка: тотал больше 5 шайб в дерби «Спартак» — «Динамо» за 2.02.