Металлург — Автомобилист: прогноз и трансляция матча 16 марта 2026 года

«Металлург» — «Автомобилист». В последний раз перед плей-офф
Алексей Серяков
«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз на матч
Теперь магнитогорцы сыграют на своём льду только в Кубке Гагарина.

16 марта в Магнитогорске «Металлург» примет «Автомобилист». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет шестая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 16 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.86, в то время как победа «Автомобилиста» оценивается в 3.92. Ничья и овертайм идут за 4.15.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.92, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.94. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» (16.03.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Мэйсек, Да Коста) – 13:01 (5x5)     0:2 Денежкин (Блэкер, Черников) – 22:42 (4x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Хабаров) – 28:31 (5x5)     2:2 Канцеров (Козлов, Жуков) – 29:04 (5x5)     2:3 Да Коста (Спронг, Мэйсек) – 30:55 (5x5)     3:3 Канцеров (Ткачёв, Козлов) – 44:07 (5x5)     4:3 Яковлев (Исхаков) – 58:51 (5x5)    

Расписание под конец регулярного чемпионата у магнитогорцев, конечно, сказочное. С 22 февраля и до самого окончания гладкого первенства — то есть в течение целого месяца — ни одного соперника, находящегося за пределами зоны плей-офф. Как дожали на своём льду «Адмирал» в овертайме, так и забыли про проходных оппонентов.

Вторую декаду марта подопечные Андрея Разина открыли коротким турне по маршруту Уфа — Новосибирск. Впереди последняя домашняя игра в регулярном чемпионате, а затем – Челябинск и Ярославль. Получается, четыре из заключительных пяти матчей состоятся на чужом льду. В другой ситуации это могло бы привести к серьёзным проблемам, однако «Металлург» давно решил все турнирные вопросы.

Как воцарился на первом месте сводной таблицы КХЛ с первых недель, так там и остался. Проигрывал строго один-два раза в месяц, подобный график остальные не потянули. К февралю стало понятно, что без Кубка Континента тут не обойтись. В последние недели «Металлург» заметно сбавил обороты, но это уже ничего не изменило. Первое место и преимущество своего льда не уплывут.

Вызов для Евлоева, прощание Адесаньи? На что ставить в UFC и боксе в марте

«Автомобилист» тоже обошёлся без попутчиков: почти весь сезон располагался на четвёртом месте Восточной конференции. До тройки лидеров дотянуться не мог, ниже не падал. Первый раунд начнёт дома — уже хорошо. Планы по атакующему хоккею ожидаемо свернули, откатились к заводским настройкам.

Разумеется, многое упирается в произошедшее 15 февраля. Тогда в Екатеринбурге лидер КХЛ получил сенсационные 1:8. С тех пор пути команд уже пересекались, причём совсем недавно — 6 марта. Однако последняя домашняя игра в регулярке с другим уральским клубом, который недавно отгрузил тебе восемь шайб — это раздражитель. Валять дурака хозяева не станут.

Значит, ожидаем довольно бойкого хоккея, в котором шансы подопечных Андрея Разина, конечно, выше. К тому же на своём льду они исторически хороши в играх с «Автомобилистом». Берём ИТБ 3 гола «Металлурга» за 1.84. Эта команда привыкла добывать результат через атаку. А мы и не против.

Ставка: ИТБ 3 гола «Металлурга» за 1.84.

