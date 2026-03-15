Трактор — СКА: прогноз и трансляция матча 16 марта 2026 года

«Трактор» — СКА. Ларионов закатит шоу в Челябинске
Алексей Серяков
«Трактор» — СКА: прогноз на матч
Очные встречи на Урале почти всегда получаются результативными.

16 марта в Челябинске «Трактор» примет СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — СКА 16 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, в то время как победа СКА оценивается в 2.92. Ничья и овертайм идут за 3.85.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.64, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.32. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — СКА (16.03.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Григоренко (Юсупов, Ливо) – 11:06 (5x5)     1:1 Гримальди (Зыков) – 22:11 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 37:54 (5x5)    

Обе команды в 2026 году приободрились, стали чаще набирать очки. Понятно, что коренным образом переломить ситуацию не удалось: слишком многое оказалось упущено в первой половине сезона. Однако уверенность в собственных силах вернули, да и турнирную ситуацию по мере возможностей подравняли. Уже кое-что. Остальное рассудит Кубок Гагарина.

Сразу отметим: календарь преподнёс «Трактору» приятный сюрприз на финише регулярного чемпионата. Выездная серия в начале марта оказалась заключительной: 10 марта добрались до Нижнекамска, теперь родной Челябинск не покинут вплоть до старта Кубка Гагарина. Закрывать гладкое первенство четырьмя домашними матчами всегда приятно. Перелёты перед плей-офф ни к чему.

13 марта приняли «Торпедо», оставшиеся три игры пройдут через день: СКА, «Металлург» и «Адмирал». Перестановки в турнирной таблице вполне возможны, однако контуры турнирной сетки за неделю до окончания регулярки вырисовываются довольно чётко. Шансы у челябинцев будут, хотя преимущество своего льда в первом раунде, конечно, не помешало бы.

Материалы по теме
Вызов для Евлоева, прощание Адесаньи? На что ставить в UFC и боксе в марте
Вызов для Евлоева, прощание Адесаньи? На что ставить в UFC и боксе в марте

СКА после Челябинска заскочит в Новосибирск, а на десерт примет «Шанхайских Драконов». Подопечные Игоря Ларионова после пятиматчевой победной серии в феврале вновь лишились стабильности, хотя там и календарь был далеко не самый приятный. Разгромно проиграть в родных стенах «Локомотиву» неприятно, но более чем объяснимо. Действующие чемпионы пленных не берут.

Соперники в нынешнем сезоне уже встречались. Справедливости ради произошло это так давно, что вряд ли должно учитываться. В первой половине сентября СКА дома оказался сильнее — 5:2 с голом в пустые ворота и 41 спасением Артемия Плешкова. На тренерском мостике уральцев тогда ещё оставался Бенуа Гру. Воды с тех пор утекло на пару озёр и речек.

Выбрать фаворита довольно сложно: обе команды не отличаются стабильностью, время от времени допуская провалы. Зато в пяти из шести предыдущих личных встреч в Челябинске забрасывалось не менее пяти шайб, а букмекеры не ждут от соперников результативности. Задачу-минимум стороны выполнили, имеется возможность отвести душу и порадовать болельщиков. Тотал больше 5 голов за 1.98 выглядит неплохо.

Ставка: тотал больше 5 голов за 1.98.

