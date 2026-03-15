Что принесёт легализация онлайн-казино в России? Большие деньги, но и риски

Пожалуй, главное событие первых трёх месяцев в российской игорной деятельности — предложение по легализации онлайн-казино. Да, пока конкретных шагов здесь нет, но контуры решения постепенно проясняются. Зачем это государству, какие есть плюсы и минусы и как это повлияет на букмекеров? Давайте разбираться.

Что сейчас с онлайн-казино в России?

Сейчас онлайн-казино на территории России нелегальны. У них нет никаких лицензий, они не платят налоги, их реклама запрещена, как и платежи в их адрес, а их сайты блокируют. И да, в нелегальном сегменте игорного бизнеса онлайн-казино находятся на доминирующих позициях. Почему? Здесь всё просто — азарт, быстрая игра, думать, анализировать, как в тех же ставках на спорт, не нужно.

При этом те, кто действительно хочет играть в онлайн-казино, такую возможность находят.

Что предлагают власти?

Впервые об этом заговорили в январе. На эту тему выступил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Александр Христофоров на рабочем совещании «Инструменты противодействия распространению нелегальных азартных игр в РФ».

«К такому непростому решению нас подталкивает проблематика активной деятельности нелегальных операторов азартных игр в интернете. Наверное, это тоже выход с возможным положительным эффектом. Конечно, это не решит всех проблем, но мы уже созрели для формирования и принятия таких решений», — отметил чиновник.

Всего несколько дней — и от слов перешли к делу. Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино. А в начале марта член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что легализация возможна в 2026-2027 годах.

Антон Силуанов Фото: РИА Новости

Деталей пока не так много. Известно, что Минфин предложил принимать платежи через Единый центр учёта переводов ставок по аналогии с букмекерами, а возраст игроков ограничить 21 годом. Машаров же в своём выступлении отмечал, что нужно отрегулировать деятельность криптообменников.

Зачем это властям?

Главный фактор — деньги. По данным исследования Global iGaming Report от 01.tech и G GATE MEDIA, в онлайн-казино в России играют около 1,6 млн человек, а выручка составляет $ 1,76 млрд. Минфин в своём предложении упомянул о налоге в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно, а доходы от легализации оценил в 100 млрд рублей ежегодно. Весомо.

Здесь работает принцип «не можешь предотвратить — возглавь». Полностью закрыть рынок нелегальных онлайн-казино не удаётся, хотя деньги на это тратятся. При таком раскладе можно легализовать этот сегмент и получать доход. Какой-то процент игроков не станет бороться с ветряными мельницами, заморачиваться с криптовалютой и станет играть у легальных операторов. Опять же, в легальном рынке спорные вопросы будет решать регулятор — какие-никакие, а всё же гарантии.

Какие риски?

Инициативу, прямо скажем, не встретили аплодисментами. Например, согласно соцопросам больше половины россиян не поддерживают легализацию онлайн-казино. В среде чиновников тоже были отрицательные отзывы. Например, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал такое предложение антинародным.

«Дикая и антинародная инициатива Минфина о легализации онлайн-казино. Особенно странная на фоне многочисленных онлайн-запретов и блокировок. Минфин, по сути, хочет зарабатывать на зависимости, на азарте, и это порочный подход. Да, казна получит эти 100 млрд рублей, как сулят чиновники. Но в масштабах бюджета это копейки! А каким финансовым, социальным ущербом обернётся легализация для наших граждан! А в итоге и для государства. Люди начнут спускать в онлайн-казино семейные деньги, ещё глубже влезать в долги и кредиты, чаще идти на преступления. Мы же понимаем, что такое игромания. И знаем ещё одно нерушимое правило, о котором забывают азартные люди: казино всегда в выигрыше», — заявил Миронов.

Сергей Миронов Фото: РИА Новости

Действительно, легализация онлайн-казино, а значит, и разрешение рекламы этого сегмента, пусть и с ограничениями, может привести к увеличению числа лудоманов. Пока непонятно, как Минфин планирует нивелировать этот фактор.

Второй момент — будет ли стоить овчинка выделки? Захотят ли операторы легализоваться? Здесь всё будет зависеть опять же от тех рамок, которые установит государство.

Что думают букмекеры?

Очень подробно эту инициативу прокомментировал заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов.

«У меня нет однозначно отрицательного или однозначно положительного мнения по этой инициативе. Я достаточно давно говорил о неотвратимости перспективы легализации онлайн-казино. Действительно, ни беттинг, ни тотализатор, ни казино в игорных зонах, даже вместе взятые, не могут конкурировать с онлайн-казино.

Появление легального онлайн-казино ставит под сомнение идеи ограничения доступа основной массы населения к азартным играм, а также причины отдалённости локаций игорных зон от крупных городов.

Действительно, легальное онлайн-казино может остановить переток российской аудитории в нелегальный сектор. Тут возникает много вопросов, за счёт каких инструментов легальное онлайн-казино будет конкурировать с нелегальными?

Простота финансовых расчётов — очень важный, но всё-таки не единственный инструмент конкурентной борьбы. Будут ли иметь перспективы депутатские антилудоманские законопроекты, которые могут существенно влиять на «поведение» аудитории относительно всего легального игорного бизнеса? Появятся ли исключения или отдельные инициативы будут всё-таки отклонены? Кроме того, что налоговая нагрузка на онлайн-казино может составлять 30% от GGR, мы не имеем информации о всём спектре налоговой и социальной нагрузки на новый легальный институт.

Здесь важно понимать, в равных ли условиях будет сосуществование различных видов игорного бизнеса или кто-то окажется в итоге в более привилегированном положении?

Нельзя исключать и тот вариант, что при возможных ошибках в регулировании онлайн-казино может возникнуть цунами роста лудомании, которая снесёт весь легальный игорный бизнес под корень. Как говорит народная мудрость: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», то есть необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы возможных результатов и последствий», — подчеркнул Оганезов.

Как видите, опасения есть именно в вопросе лудомании. Что же касается бизнеса букмекеров, то здесь переживаний быть не должно. Конечно, какой-то процент игроков перейдёт от букмекеров в онлайн-казино. В основной своей массе это те, кто пользуется так называемыми «быстрыми играми» в БК. То есть те, кто делает ставки именно ради азарта. При этом сам рынок ставок на спорт станет однозначно чище.

Если посмотреть на опыт других стран, в частности европейских, то мы поймём, что все проходят примерно один и тот же путь. Сначала легализуют беттинг, затем – онлайн-казино. Постепенно, за несколько лет рынок балансируется. Более того, многие букмекерские компании входят и в сегмент онлайн-казино, запуская свой продукт и в этом направлении.

Так нужно ли легализовать онлайн-казино в России?

Вопрос очень сложный и спорный, однозначного ответа на него нет. По крайней мере, пока не появится конкретное предложение по легализации рынка, которое даст ответ на все возможные опасения. Практика показывает, что развитые страны приходят к этому, получают дополнительные доходы в бюджет. При этом риски роста лудомании никто не отменял, борьба с этой проблемой должна стать важным аспектом, если решение всё же будет принято.