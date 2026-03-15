ЦСКА и «Спартак» спасают сезон, «Зенит» и «Краснодар» — против!

На следующей неделе мы станем свидетелями очередных матчей Кубка России. Прямо сейчас претендентов на трофей — восемь, после игр 17-19 марта их останется шестеро. И назвать явного фаворита прямо сейчас практически невозможно! Изучаем расклады букмекеров.

«Зенит» (коэффициент на чемпионство 3.40) — «Динамо» Мх (35.00)

Петербуржцы играют в Пути регионов, любая осечка означает вылет из турнира. Однако на прошлой стадии команда Сергея Семака прошла крайне неудобную для любого соперника «Балтику», а сейчас будет играть с махачкалинским «Динамо». Да, после дерби со «Спартаком», оставившего много эмоций. Да, у Вадима Евсеева собраны тоже самые настоящие футбольные бойцы. Но, можно сказать, со жребием зенитовцам повезло.

Во-первых, у махачкалинцев есть задача поважнее Кубка — это сохранение прописки в РПЛ. Там всё неплохо, однако о гарантиях говорить очень рано. У «Зенита» чемпионство тоже в приоритете, но мы же не будем всерьёз сравнивать качество и глубину скамеек этих клубов. К тому же матч пройдёт в Санкт-Петербурге. А на выезде «Динамо» из Махачкалы — это совсем другая команда, нежели в своих стенах. В жизни, конечно, есть место подвигу, однако вряд ли кто-то сильно сомневается в том, что петербуржцы пройдут дальше. На их победу в противостоянии дают 1.23, а на команду Евсеева – 4.30.

«Краснодар» (9.00) — ЦСКА (4.40)

Это Путь РПЛ, здесь двухраундовое противостояние. И в первом матче армейцы создали отличный задел — 3:1. Два мяча «быкам» отыграть будет сложно, пусть даже и дома.

Что здесь говорит за «Краснодар»? Логистика. Всё-таки добраться домой из Сочи — это совсем не тот путь, который предстоит ЦСКА — из Калининграда. К тому же команда Мурада Мусаева потратила куда меньше эмоций, чем армейцы в игре с «Балтикой». Матч закончился потасовкой, да ещё и проиграла команда Фабио Челестини.

С другой стороны, ЦСКА из чемпионской гонки выпал — это нужно признать. Займёт команда по итогам сезона четвёртое или пятое место в РПЛ — не так важно. А вот взять Кубок — это другое дело. У «быков» же борьба за золотые медали будет идти до последнего. Да и не вылетит же «Краснодар», просто спустится в Путь регионов. Правда, у ЦСКА есть проблемы в игре — в чемпионате три поражения подряд весной. Но если учитывать все вводные и фору в два мяча, скорее, москвичи останутся в Пути РПЛ. На их проход предлагают котировку 1.22, а на южан — 4.30.

«Динамо» (5.00) — «Спартак» (13.00)

Команда Ролана Гусева в полном порядке, обыгрывает пока всех, а в первом матче Пути РПЛ разгромила «Спартак» 5:2. Наверняка пройдут дальше. Хотя красно-белые, конечно, вёсла бросать не будут, слишком громким получилось поражение от принципиального соперника. Правда, «Спартак» будет после «Зенита», с которым выглядел неплохо, но всё равно проиграл. «Динамо» же оставило много сил, однако дожало «Ростов».

Вполне возможно, что победная серия бело-голубых прервётся, но поверить в то, что «Спартак» отыграет три мяча, сложно. Хотя обе команды весёлые. И, опять же, ведь поражение здесь не означает вылет из Кубка, на который и те, и другие делают ставку весной. Спартаковцы, скорее всего, спустятся в Путь регионов, где сразятся с «Зенитом» или махачкалинским «Динамо», ну а динамовцев ждёт победитель пары ЦСКА — «Краснодар». Если не будет сенсации, конечно. А на неё, то есть на проход «Спартака», дают котировку 9.10. На команду Гусева — 1.07.

«Крылья Советов» (25.00) — «Локомотив» (10.00)

Матч без права на ошибку. Конечно, фавориты в нём — москвичи. Просто потому, что кадровый ресурс у них получше, они сильнее, выше классом. Хотя самарцы в последних турах тоже не совсем и безнадёжны, однако у команды Магомеда Адиева сейчас Кубок явно на втором месте, нужно постараться избежать вылета из РПЛ, в идеале без стыковых встреч. Хотя, опять же, на своём поле выдать классный матч — почему бы и нет? По коэффициентам именно здесь самая равная пара. На проход «Локо» предлагают 1.51, а на волжан — 2.60.