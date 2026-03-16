КХЛ: дерби в Москве, «Металлург» — «Автомобилист» и голы от Ларионова

До конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаются считаные матчи. Сегодня, 16 марта, подготовили для вас экспресс с несколькими ставками на события игрового дня.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва

«Динамо» пожинает плоды поразительного увольнения Алексея Кудашова. Под руководством Вячеслава Козлова бело-голубые проигрывали даже чаще, чем выигрывали, если брать в расчёт только отрезок после избавления от приставки «исполняющий обязанности». Победы пришли, но неубедительные. «Спартак» весь сезон страдал из-за бардака в обороне и нестабильности вратарской бригады. Отдельные вспышки случались, стабильностью даже не пахло.

На таком фоне дерби — прежде всего шанс порадовать болельщиков и добавить себе уверенности перед стартом Кубка Гагарина. Пока в сезонной серии ведут динамовцы — три победы против двух. Букмекеры совсем не верят в результативный хоккей, хотя в четырёх матчах из пяти мы увидели как минимум пять шайб. А линия оставляет возможность заиграть ТБ 5 голов за прекрасный коэффициент 2.02.

Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист»

«Металлург» давно решил все турнирные задачи. Как воцарился на первом месте в сводной таблице КХЛ с первых недель, так там и остался. К февралю стало понятно, что без Кубка Континента тут не обойтись. «Автомобилист» тоже обошёлся без попутчиков: почти весь сезон располагался на четвёртом месте в Восточной конференции. До тройки лидеров дотянуться не мог, ниже не падал.

Разумеется, многое упирается в произошедшее 15 февраля. Тогда в Екатеринбурге лидер КХЛ получил сенсационные 1:8. 6 марта в Магнитогорске взять реванш не получилось — 1:3. Одно поражение можно списать на случайность, но теперь екатеринбуржцы для «Магнитки» наверняка тот ещё раздражитель. Значит, ожидаем довольно бойкого хоккея, в котором шансы подопечных Андрея Разина, конечно, выше. Берём ИТБ 3 голов «Металлурга» за 1.84.

Прогноз на матч «Трактор» — СКА

Календарь преподнёс «Трактору» приятный сюрприз на финише регулярного чемпионата. Выездная серия в начале марта оказалась заключительной: 10 марта команда добралась до Нижнекамска, теперь родной Челябинск не покинет вплоть до старта Кубка Гагарина. СКА же после Челябинска заскочит в Новосибирск, а на десерт примет «Шанхайских Драконов». Подопечные Игоря Ларионова после пятиматчевой победной серии в феврале вновь утратили стабильность.

Выбрать фаворита довольно сложно: обе команды время от времени допускают провалы. Зато в пяти из шести предыдущих личных встреч в Челябинске забрасывалось не менее пяти шайб, а букмекеры не ждут от соперников результативности. Задачу-минимум команды выполнили, есть возможность отвести душу и порадовать болельщиков. Тотал больше 5 голов за 1.98 выглядит неплохо.

Экспресс на матчи КХЛ 16 марта 2026 года

Общий коэффициент: 2.02 х 1.84 х 1.98 = 7.35.