КХЛ: дерби в Москве, «Металлург» — «Автомобилист» и голы от Ларионова

Спартак — Динамо Москва: прогноз на матч 16 марта 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Алексей Серяков
Экспресс на матчи КХЛ 16 марта 2026 года
Экспресс на матчи 16 марта 2026 года.

До конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаются считаные матчи. Сегодня, 16 марта, подготовили для вас экспресс с несколькими ставками на события игрового дня.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва

16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
«Динамо» пожинает плоды поразительного увольнения Алексея Кудашова. Под руководством Вячеслава Козлова бело-голубые проигрывали даже чаще, чем выигрывали, если брать в расчёт только отрезок после избавления от приставки «исполняющий обязанности». Победы пришли, но неубедительные. «Спартак» весь сезон страдал из-за бардака в обороне и нестабильности вратарской бригады. Отдельные вспышки случались, стабильностью даже не пахло.

На таком фоне дерби — прежде всего шанс порадовать болельщиков и добавить себе уверенности перед стартом Кубка Гагарина. Пока в сезонной серии ведут динамовцы — три победы против двух. Букмекеры совсем не верят в результативный хоккей, хотя в четырёх матчах из пяти мы увидели как минимум пять шайб. А линия оставляет возможность заиграть ТБ 5 голов за прекрасный коэффициент 2.02.

Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист»

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
«Металлург» давно решил все турнирные задачи. Как воцарился на первом месте в сводной таблице КХЛ с первых недель, так там и остался. К февралю стало понятно, что без Кубка Континента тут не обойтись. «Автомобилист» тоже обошёлся без попутчиков: почти весь сезон располагался на четвёртом месте в Восточной конференции. До тройки лидеров дотянуться не мог, ниже не падал.

Разумеется, многое упирается в произошедшее 15 февраля. Тогда в Екатеринбурге лидер КХЛ получил сенсационные 1:8. 6 марта в Магнитогорске взять реванш не получилось — 1:3. Одно поражение можно списать на случайность, но теперь екатеринбуржцы для «Магнитки» наверняка тот ещё раздражитель. Значит, ожидаем довольно бойкого хоккея, в котором шансы подопечных Андрея Разина, конечно, выше. Берём ИТБ 3 голов «Металлурга» за 1.84.

Прогноз на матч «Трактор» — СКА

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Календарь преподнёс «Трактору» приятный сюрприз на финише регулярного чемпионата. Выездная серия в начале марта оказалась заключительной: 10 марта команда добралась до Нижнекамска, теперь родной Челябинск не покинет вплоть до старта Кубка Гагарина. СКА же после Челябинска заскочит в Новосибирск, а на десерт примет «Шанхайских Драконов». Подопечные Игоря Ларионова после пятиматчевой победной серии в феврале вновь утратили стабильность.

Выбрать фаворита довольно сложно: обе команды время от времени допускают провалы. Зато в пяти из шести предыдущих личных встреч в Челябинске забрасывалось не менее пяти шайб, а букмекеры не ждут от соперников результативности. Задачу-минимум команды выполнили, есть возможность отвести душу и порадовать болельщиков. Тотал больше 5 голов за 1.98 выглядит неплохо.

  • Ставка 1:  тотал больше 5 шайб в дерби «Спартак» — «Динамо» за 2.02.
  • Ставка 2: ИТБ 3 голов «Металлурга» в матче с «Автомобилистом» за 1.84.
  • Ставка 3: тотал больше 5 голов в матче «Трактор» — СКА за 1.98.

Общий коэффициент: 2.02 х 1.84 х 1.98 = 7.35.

