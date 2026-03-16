Экспресс на футбольные матчи 16 марта 2026 года

Уже на этой неделе прогремят ответные матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов, но сначала нужно закрыть программу уикенда. Традиционно такая честь выпадает понедельнику. Сегодня, 16 марта, следим за АПЛ, Примерой и Серией А.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»

«Брентфорд» подходит к этой игре после тяжёлого вечера. 9 марта команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Вест Хэму» в серии пенальти после 2:2 в основное и дополнительное время. При этом в чемпионате Англии у лондонцев только одно поражение в шести последних матчах, так что говорить о спаде точно не приходится.

«Вулверхэмптон» же, наоборот, поймал лучший эмоциональный отрезок за долгое время: сначала – 2:0 с «Астон Виллой», затем – 2:1 с «Ливерпулем». Из Кубка Англии гости вылетели, однако едут за третьей подряд победой в английской Премьер-лиге.

В такой паре не хочется лезть в чистый исход. У «Брентфорда» остаётся домашняя агрессия, а у «Вулверхэмптона» сейчас очень бодрое состояние и заметно больше уверенности в атаке, чем ещё пару недель назад. Хозяева лидируют в АПЛ по точности ударов при этом, а «Вулверхэмптон» идёт не так далеко позади. Так что логика здесь простая: моменты должны быть у обеих команд.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Леванте»

У «Райо Вальекано» есть сразу несколько аргументов в свою пользу. Команда идёт 15-й, тогда как «Леванте» занимает 19-е место. Это борьба за выживание. В первом круге мадридцы уже выиграли на выезде со счётом 3:0. К самой встрече они подходят после 3:0 с «Овьедо», 1:1 с «Севильей» и 3:1 с «Самсунспором» в Лиге конференций.

«Леванте», в свою очередь, перед поездкой в Мадрид сыграл 1:1 с «Жироной», упустив победу в концовке. Да, до того победил «Алавес» со счётом 2:0, вот только ранее случились четыре поражения подряд, три из которых — всухую.

Да, «Райо» нельзя назвать командой, которая спокойно разбирает даже таких соперников, но мадридцы всё равно выглядят собраннее. У «Леванте», помимо аутсайдерского уровня реализации, уже 45 пропущенных мячей. При таком раскладе домашний фактор выглядит ещё более весомым. Ждём победу «Райо Вальекано».

Прогноз на матч «Кремонезе» — «Фиорентина»

Это почти прямой стык в борьбе за выживание. «Кремонезе» подходит к туру третьим с конца, а «Фиорентина» после нулевой ничьей с «Пармой» лишь в одном очке от зоны вылета. Более того, флорентийцы не забили уже во втором матче подряд, проиграв перед этим «Удинезе» — 0:3.

Кроме того, в первом круге «Фиорентина» забрала очную встречу дома со счётом 1:0. Так что и сейчас ждать открытого футбола здесь трудно. Именно поэтому ставка на «низ» выглядит самой здоровой. Если вам мало этих аргументов, вспомните, что у гостей на носу ответная встреча в Лиге конференций. Едва ли они будут распыляться на Серию А тоже.

Всё равно неубедительно? А как вам факт, что «Кремонезе» проиграла в Лечче 1:2 на прошлых выходных, наполучав карточек. В такой ситуации даже дома вряд ли полезет в безрассудный обмен атаками с первых минут. Так что тотал меньше 2.5 мяча — наш выбор.

Экспресс на футбол 16 марта 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» за 1.79.

обе забьют в матче «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» за 1.79. Ставка 2: «Райо Вальекано» обыграет «Леванте» за 1.73.

«Райо Вальекано» обыграет «Леванте» за 1.73. Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Кремонезе» — «Фиорентина» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.79 х 1.73 х 1.90 = 5.88.