«Краснодар» — ЦСКА. Талалаев останется в прошлом

17 марта в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Первый матч в Москве завершился победой ЦСКА со счётом 3:1.

Коэффициенты на матч «Краснодар» — ЦСКА 17 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Краснодар». Победа хозяев в букмекерских конторах идёт примерно за 1.80, в то время как ничья оценивается в районе 4.00, а победа ЦСКА — с коэффициентом 4.20.

При этом аналитики не ждут закрытого сценария. Ставки на обмен голами предлагают сделать с коэффициентом 1.68. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в линии за 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.10.

Прогноз на ответный матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА

Это уже не та игра, где можно присматриваться. «Краснодар» проиграл первую встречу со счётом 1:3, а значит, дома обязан идти вперёд куда активнее обычного. Такая ситуация сама подталкивает команду Мурада Мусаева к более рискованному футболу, потому что счёт в противостоянии требует не просто победы, а победы с определённой разницей.

При этом у краснодарцев есть основания рассчитывать на домашний камбэк. В последнем домашнем матче РПЛ они обыграли «Ростов» — 2:1, а в декабре на своём поле уже побеждали ЦСКА — 3:2. Кроме того, в таблице чемпионата России команда остаётся на первом месте, так что общий уровень и качество игры на длинной дистанции никуда не делись.

У ЦСКА перед выездом фон менее спокойный, несмотря на фору. После победы в матче с «Краснодаром» в Кубке России армейцы проиграли в чемпионате России сначала московскому «Динамо» (1:4), а затем «Балтике» (0:1). Потасовка в концовке встречи в Калининграде до сих пор муссируется в СМИ. Такой отрезок обычно делает план прагматичнее: меньше авантюр, больше расчёта на плотность и быстрые выходы в свободные зоны.

Для ЦСКА это в каком-то смысле удобный рисунок. В первой встрече армейцы уже показали, что умеют наказывать «Краснодар» за разрывы между линиями, забив трижды после перерыва и оформив хороший задел. А раз уж сопернику нужно раскрываться с первых минут, у команды Фабио Челестини появляются условия для своих сильных сторон — вертикальных атак и эпизодов в переходах.

Поэтому ставка здесь будет не на исход, а на голевой сценарий. «Краснодар» вряд ли сможет провести весь матч в эконом-режиме, ему надо отыгрываться. ЦСКА едва ли отсидится у своей штрафной все 90 минут без моментов впереди. В такой конфигурации наиболее логичным выглядит рынок на обмен голами.

Ставка: обе забьют в матче «Краснодар» — ЦСКА за 1.68.