«Спортинг» — «Будё-Глимт». Норвежцы опять взорвут соцсети

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Спортинг» и «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. В первой встрече норвежский клуб выиграл со счётом 3:0.

Коэффициенты на матч «Спортинг» — «Будё-Глимт» 17 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Спортинг». Сделать ставку на победу лиссабонцев предлагается с коэффициентом 1.58, в то время как победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Будё-Глимт»

Счёт первого матча полностью диктует сценарий ответной игры. «Спортинг» проиграл в Норвегии в пух и прах и теперь дома не может позволить себе осторожный футбол на удержание темпа. Команде Руя Боржеша нужен ранний импульс, а значит, высокий прессинг, больше передач в штрафную и заметно больший объём риска, чем могло бы быть.

Проблема в том, что именно такой рисунок особенно удобен «Будё-Глимт». После первой встречи вокруг пары снова много разговоров не о случайности и сенсации, а о закономерности. Норвежцы одержали пятую подряд победу в ЛЧ. Как мы помним, в этом розыгрыше уже получили своё «Манчестер Сити», «Атлетико» и дважды «Интер». Для команды Хьетиля Кнутсена такие результаты уже перестают быть сюрпризом.

У «Будё-Глимт» сейчас вообще очень сильный медийный фон. Их европейский поход настолько впечатлил Норвегию, что переносы внутренних матчей ради Лиги чемпионов вызвали отдельную дискуссию в стране — редкая история для клуба такого масштаба. Это косвенный, но показательный штрих: команда живёт Лигой чемпионов и подходит к ответной встрече в статусе уже не андердога, а одного из главных сюжетов всей стадии.

Сам «Спортинг» наверняка понимает, что играть вторым номером здесь бессмысленно. Боржеш после первой встречи прямо говорил, что ждёт от команды другого выступления в ответном матче, а календарь лиссабонцев сейчас целиком подведён под еврокубковую задачу — встреча Примейры с «Тонделой» была перенесена. Поэтому давление хозяев будет почти неизбежно, однако вместе с ним неизбежны и зоны для ответных выпадов гостей.

Ставка на обмен голами абсолютно логична, а потому низко оценивается. «Спортинг» обязан идти вперёд большими силами, а «Будё-Глимт» уже показал в первой встрече, что умеет наказывать за свободное пространство. ОЗ через тотал больше 2.5 мяча, конечно, можно было бы взять. Но победа гостей с форой (+1) выглядит слишком соблазнительно. Уж больно норвежский клуб впечатляет.

Ставка: «Будё-Глимт» победит «Спортинг» с форой (+1) за 1.85.