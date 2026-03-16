Матч недели «Манчестер Сити» – «Реал»: ни шанса Гвардиоле

«Королевский клуб» создал внушительный задел на своём поле. И своего не упустит.

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги чемпионов

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 5.24, а победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.49. Ничейный исход можно найти в линии за 5.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Как дела у «Реала»

Сезон получается чертовски сложным, но битва с «Манчестер Сити» способна резко изменить настроение. Даже если добраться до победы в любимом турнире не удастся, пройти такого соперника в кризисном состоянии дорогого стоит. И подопечные Альваро Арбелоа неделю назад сделали огромный шаг к четвертьфиналу.

В остальном поводов для гордости не видно: из Кубка Испании вылетели от первого же встречного, в Ла Лиге ненадолго вернулись на первую строчку, после чего потерпели два поражения кряду и дали «Барселоне» право на ошибку. Грубо говоря, Лига чемпионов — последний шанс спасти сезон для мадридцев. И биться они будут изо всех сил.

Как себя чувствует «Манчестер Сити»

Вероятно, настроение у «горожан» крайне паршивое. Ещё пару недель назад расклад казался куда более приятным: там и «Арсенал» в АПЛ пару осечек подряд допустил, и в финал Кубка лиги вышли. С Кубком лиги будут разбираться чуть позже, но это в любом случае второстепенный турнир. Приятный бонус, не более. В основных соревнованиях результаты так себе.

В АПЛ лондонцы снова оторвались. Шансы остаются, однако права на ошибку нет. В Лиге чемпионов зависли на краю пропасти: отыграть на заказ три мяча у мадридского «Реала» в его любимом турнире — задача повышенной трудности. Если смогут — после такого «горожанам» сам чёрт не брат. Только после увиденного неделю назад верится с трудом.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 марта 2026 года

В первом матче Гвардиола в присущем себе стиле перемудрил, а Арбелоа, напротив, оказался удивительно конкретен и прагматичен. Разумеется, гений Федерико Вальверде и хорошая работа Тибо Куртуа внесли колоссальный вклад. И всё же: на фланге Трента Александер-Арнольда с обороной справлялись, а через центр англичане пробиться не могли. Вообще. Подстраховка, согласованность, взаимопонимание.

Игра должна пойти по максимально удобному для испанцев сценарию. Хозяевам некуда деваться: нужно брать мяч, лезть вперёд и раскрываться. У Винисиуса будут пространство и возможности. На контратаках «Реал» по-прежнему крайне опасен. Скорее всего, «горожане» на прощание хлопнут дверью и будут бороться до последнего, однако спастись всё же не сумеют. Тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.70 смотрится надёжно: до перерыва аккуратность может оставаться, но дальше терять будет совсем нечего.

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.70.