«Арсенал» — «Байер». Гуляя по минному полю

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Байер» 17 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.33. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 9.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.72.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Байер»

Эта пара изначально казалась одной из двух самых неравных на всей стадии 1/8 финала Лиги чемпионов вместе с «Аталантой» и «Баварией». Даже нестабильный «Ливерпуль» вполне мог наломать дров в Турции с «Галатасараем» во второй раз: собственно, так и вышло. А тут расклад виделся очевидным: лондонцы единственные прошли общий этап без потерь, пропустили стыковой раунд, да ещё и в АПЛ лидируют. Откровенно проблемный «Байер» будто бы находился ниже на несколько ступеней.

А вон оно как обернулось. Нет, тусклый первый тайм в Германии с минимумом моментов вряд ли кого-то удивил. «Арсенал» любит высасывать жизнь из игры, превращать матчи в осаду. Долго катать мяч в середине, не позволяя ему покидать пределы поля. Ждать, пока соперник потеряет концентрацию. И тут же наказывать. Кому-то происходящее может не нравиться, но победители в принципе вызывают зависть гораздо чаще, чем восторг. Дело житейское.

В общем, 0:0 после 45 минут смотрелись чем-то естественным. Следом ещё и быстрый гол из раздевалки подоспел. После углового, разумеется. Ну, всё понятно: очередная победа на классе, стандарты и надёжная защита решили вопрос. Правда, всё портил крохотный нюанс: забили хозяева. Тут-то шутки кончились: территорию гости забрали, мячом завладели, но придумали немногое.

С горем пополам спаслись на исходе основного времени благодаря далеко не самому однозначному пенальти (1:1). Ключевой вопрос: что это было? Разовая осечка или упадок сил у лидера чемпионата Англии? Ведь на внутренней арене команда в последнее время тоже побеждает натужно, с затяжками времени и гневными тирадами тренеров соперника.

Букмекеры считают, что в Германии произошла случайность. Мол, плотный календарь и повышенное нервное напряжение на фоне погони за историческим титулом наложилось на удачный день у оппонента. А на своём поле подопечные Микеля Артеты пройдут дальше. Спорить с ними сложно. Дело в том, что у «Байера» короткая скамейка и достаточно кадровых потерь.

А главное – на выезде им сложновато. Даже в Бундеслиге всего две победы в семи последних гостевых матчах. Заслуженное шестое место с повышенным риском остаться без Лиги чемпионов. Ещё и в выходные играли с «Баварией», что само по себе сомнительное удовольствие. Вероятно, ответная игра снова выйдет на любителя, однако фаворит своё возьмёт. Что-то в духе 1:0 или 2:0. П1 всухую за 2.20 — ставка посмелее, гости не забьют за 2.00 — попроще.

Ставка: «Байер» не забьёт за 2.00.