«Челси» — «ПСЖ». Матвей Сафонов не подведёт

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Челси» — «ПСЖ» 17 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.04. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 3.08. Ничейный исход можно найти в линии за 4.62.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «ПСЖ»

2:5 во Франции оставляют сугубо теоретические шансы англичанам на проход в четвертьфинал. Самое обидное, что на протяжении большей части встречи смотрелись ничуть не хуже. Моменты создавали, соперника не боялись, действовали бодро и разнообразно. Дважды сравнивали счёт, к 74-й минуте 2:2 выглядели более чем справедливо.

Однако в Лиге чемпионов многое решает характер. Умение выживать в трудные минуты и выжимать всё до капельки, когда дует попутный ветер. Мадридский «Реал» своих лучших образцов мог бы прочесть на эту тему пару лекций. Тактика, индивидуальное мастерство — важные вещи. До тех пор, пока ноги не задрожат, а руки не начнут опускаться.

Вот «Челси» натурально «поплыл» в концовке. Вместо близкого поражения, оставляющего реальные шансы на своём поле, получил разгром. Теперь рассчитывать придётся разве что на чудо. Лиам Росеньор рискнул довериться Филипу Йоргенсену, понадеявшись на его игру ногами. Тот и «привёз» в решающий момент. Партнёры надломились. Вот и отыгрывай теперь три мяча у действующего победителя Лиги чемпионов.

У лондонцев ведь в выходные назрел неприятный матч с колючим «Ньюкаслом» в чемпионате Англии: пришлось иметь дело с атлетичной и прессингующей командой. «ПСЖ», для сравнения, на поле вообще не выходил. Нет, серьёзно: игру с «Нантом» перенесли по просьбе парижан ещё в феврале. Как раз из-за еврокубков.

Получается, на стороне Луиса Энрике три мяча форы и три дополнительных дня на отдых и восстановление. Мы, конечно, любим интригу и очень надеемся, что «Челси» найдёт способ вернуться в седло. Только верится в подобный расклад с трудом. Действующий чемпион Франции проводит похмельный сезон, но не до такой же степени.

Хозяевам придётся рисковать и раскрываться. А у «ПСЖ» достаточно умельцев убежать и решить на пространстве. Х2 за 1.83 — вариант попроще, победа гостей с нулевой форой за 2.38 — посмелее. Матвей Сафонов окажется в четвертьфинале Лиги чемпионов, несмотря на все усилия англичан. Тем более что россиянин в последнее время стабилен.

Ставка: «ПСЖ» победит с нулевой форой за 2.38.