Ответные матчи в ЛЧ: «Манчестер Сити» — «Реал», «Челси» — «ПСЖ» и другие

Уфь-уфь! Вот и дождались ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня, 17 марта, следим не только за мегапротивостояниями «Манчестер Сити» – «Реал» и «Челси» – «ПСЖ», но и за встречами «Арсенал» — «Байер» и «Спортинг» — «Будё-Глимт», которые в какой-то степени даже более интригующие.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Реал»

В первом матче Гвардиола в присущем ему стиле перемудрил, а Арбелоа, напротив, оказался удивительно конкретен и прагматичен. Разумеется, гений Федерико Вальверде и хорошая работа Тибо Куртуа внесли колоссальный вклад. И всё же: на фланге Трента Александер-Арнольда с обороной справлялись, а через центр англичане пробиться не могли. Вообще. Подстраховка, согласованность, взаимопонимание.

Игра должна пойти по максимально удобному для испанцев сценарию. Хозяевам некуда деваться: нужно брать мяч, лезть вперёд и раскрываться. У Винисиуса будут пространство и возможности. На контратаках «Реал» по-прежнему крайне опасен. Скорее всего, «горожане» на прощание хлопнут дверью и будут бороться до последнего, однако спастись всё же не сумеют. Тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.70 смотрится надёжно: до перерыва аккуратность может оставаться, но дальше терять будет совсем нечего.

Прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ»

2:5 во Франции оставляют сугубо теоретические шансы англичанам на проход в четвертьфинал. Самое обидное, что на протяжении большей части встречи они смотрелись ничуть не хуже. Однако в Лиге чемпионов многое решает характер. Умение выживать в трудные минуты и выжимать всё до капельки. Вот «Челси» натурально поплыл в концовке. Вместо близкого поражения, оставляющего реальные шансы на своём поле, получил разгром.

При этом у лондонцев в выходные был неприятный матч с колючим «Ньюкаслом» в чемпионате Англии, а «ПСЖ», для сравнения, на поле вообще не выходил. Нет, серьёзно: игру с «Нантом» перенесли по просьбе парижан ещё в феврале. Получается, на стороне Луиса Энрике три мяча форы и три дополнительных дня на отдых и восстановление. Мы, конечно, любим интригу, однако здесь сомнений очень много. Хозяевам придётся рисковать и раскрываться. А у «ПСЖ» достаточно умельцев убежать и решить на пространстве. Ф2 (0) выглядит шикарно.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Байер»

Эта пара изначально казалась одной из двух самых неравных на всей стадии 1/8 финала Лиги чемпионов наравне с противостоянием «Аталанты» и «Баварии». А вон оно как обернулось. С горем пополам «канониры» в Германии спаслись на исходе основного времени благодаря далеко не самому однозначному пенальти (1:1). Букмекеры считают, что произошла случайность. Мол, плотный календарь и повышенное нервное напряжение на фоне погони за историческим титулом наложились на удачный день оппонента. И на своём поле подопечные Микеля Артеты пройдут дальше.

Спорить с ними сложно. Дело в том, что у «Байера» короткая скамейка и достаточно кадровых потерь. А главное – на выезде им сложновато. Даже в Бундеслиге всего две победы в семи последних гостевых матчах. Заслуженное шестое место с повышенным риском остаться без Лиги чемпионов. Ещё и в выходные играли с «Баварией», что само по себе сомнительное удовольствие. Вероятнее всего, ответная встреча снова выйдет на любителя, однако фаворит своё возьмёт. Что-то в духе 1:0 или 2:0. П1 всухую за 2.20 — ставка посмелее, гости не забьют за 2.00 — попроще.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Будё-Глимт»

Счёт первого матча полностью диктует сценарий ответной игры. «Спортинг» проиграл в Норвегии в пух и прах и теперь дома не может позволить себе осторожный футбол. Команде Руя Боржеша нужен ранний импульс, а значит, высокий прессинг, больше передач в штрафную и заметно больший объём риска, чем могло бы быть. Проблема в том, что именно такой рисунок особенно удобен «Будё-Глимт». После первой встречи вокруг пары снова много разговоров не о случайности и сенсации, а о закономерности.

Сам «Спортинг» наверняка понимает, что играть вторым номером здесь бессмысленно. Поэтому давление хозяев будет почти неизбежно, однако вместе с ним неизбежны и зоны для ответных выпадов гостей. Ставка на обмен голами абсолютно логична, а потому низко оценивается. «Спортинг» обязан идти вперёд большими силами, а «Будё-Глимт» уже показал в первой встрече, что умеет наказывать за свободное пространство. ОЗ через тотал больше 2.5 мяча, конечно, можно было бы взять. Но победа гостей с форой (+1) выглядит слишком соблазнительно. Уж больно норвежский клуб впечатляет.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 17 марта 2026 года

Ставка 1: тотал больше 1.5 гола во втором тайме матча «Манчестер Сити» – «Реал» за 1.70.

тотал больше 1.5 гола во втором тайме матча «Манчестер Сити» – «Реал» за 1.70. Ставка 2: «ПСЖ» победит «Челси» с нулевой форой за 2.38.

«ПСЖ» победит «Челси» с нулевой форой за 2.38. Ставка 3: «Байер» не забьёт «Арсеналу» за 2.00.

«Байер» не забьёт «Арсеналу» за 2.00. Ставка 4: «Будё-Глимт» победит «Спортинг» с форой (+1) за 1.85.

Общий коэффициент: 1.70 х 2.38 х 2.00 х 1.85 = 14.9.