Экспресс на футбол: ЦСКА после скандала с Талалаевым, клуб Дэдпула и другие

Пока в Лиге чемпионов бушуют ответные матчи 1/8 финала, не забываем и про другой футбольный мир. Сегодня, 17 марта, не так много событий, но собрать небольшой и интересный экспресс всё равно можно.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» проиграл первую встречу со счётом 1:3, а значит, дома обязан идти вперёд куда активнее обычного. Такая ситуация сама подталкивает команду Мурада Мусаева к более рискованному футболу. У ЦСКА перед выездом фон менее спокойный, несмотря на фору. После победы в первом матче в Москве армейцы проиграли в РПЛ сначала московскому «Динамо» (1:4), а затем «Балтике» (0:1). Потасовка в концовке встречи в Калининграде до сих пор муссируется в СМИ.

В первой встрече армейцы уже показали, что умеют наказывать «Краснодар» за разрывы между линиями, забив трижды после перерыва и оформив хороший задел. А раз уж сопернику нужно раскрываться с первых минут, у команды Фабио Челестини появляются условия для своих сильных сторон — вертикальных атак и эпизодов в переходах. Поэтому ставка здесь будет не на исход, а на голевой сценарий. И голы ждём в обе стороны.

Прогноз на матч «Уотфорд» — «Рексем»

«Уотфорд» подходит к этой игре после неприятного удара: 14 марта команда уступила «Сток Сити» 1:3, а до этого сыграла 1:1 с «Шеффилд Уэнсдей». Сам матч с «Рексемом» был официально перенесён на 17 марта, так что у хозяев теперь есть шанс быстро закрыть неудачный отрезок на своём поле. У «Рексема» картина чуть лучше: 13 марта он обыграл «Суонси» 2:0 и укрепил свои позиции в зоне плей-офф, забыв и про 1:2 от «Халл Сити», и про 2:4 после дополнительного времени в кубковой игре с «Челси».

В такой паре нам не очень нравится ставка на исход. «Уотфорд» после поражения в Стоке вряд ли станет играть слишком осторожно, «Рексем» же сейчас явно в том состоянии, когда готов отвечать за счёт темпа и вертикали, но при этом не выглядит безупречно сзади. Здесь матч вполне читается через обмен голами, потому что обе команды подходят к нему с понятной мотивацией и без ощущения полной надёжности в обороне. Борьба за плей-офф команды Райана Рейнольдса, сыгравшего в фильме «Дэдпул», продолжается.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Газиантеп»

У «Фенербахче» перед этим матчем понятный фон. Команда идёт второй в Суперлиге после 26 туров с 57 очками, а в марте успела выдать очень разный футбол. Сначала обыграла «Самсунспор» (3:2), затем 5 марта разгромила «Газиантеп» (4:0) в Кубке, а 13 марта неожиданно уступила «Фатих Карагюмрюк» (0:2). Матч с «Газиантепом» должен помочь остаться в зоне Лиги чемпионов.

У гостей перед выездом настроение не самое плохое: 8 марта были домашние 1:1 с «Фатих Карагюмрюк», а 14 марта команда уверенно выиграла у «Антальяспора» (4:1), после чего сразу начала подготовку к поездке на матч с «Фенербахче». Но мы бы не переоценивали этот локальный всплеск. Слишком свежа кубковая встреча, в которой «Фенербахче» показал, что обладает более высоким классом. А после осечки с «Карагюмрюком» хозяевам вообще-то нужно возвращать свой темп.

Экспресс на футбольные матчи 17 марта 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Краснодар» — ЦСКА за 1.68.

Ставка 2: обе забьют в матче «Уотфорд» — «Рексем» за 1.79.

Ставка 3: «Фенербахче» обыграет «Газиантеп» с форой (-1.5) за 1.60.

Общий коэффициент: 1.68 х 1.79 х 1.60 = 4.81.