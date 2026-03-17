«Спартак» — «Динамо» Москва. Без права на осторожность

18 марта в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России встретятся «Спартак» и московское «Динамо». Игра пройдёт на «Лукойл Арене». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Первый матч завершился победой бело-голубых со счётом 5:2.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Динамо» Москва 18 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу красно-белых предлагается с коэффициентом 1.93, в то время как победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.99.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на ответный матч «Спартак» — «Динамо» Москва в Кубке России

После 2:5 в первой встрече «Спартаку» дома придётся раскрываться с первых минут, а это автоматически делает ответный матч нервным и событийным. В дерби с подобным фоном цена первого гола особенно высока: он либо моментально возвращает хозяев в борьбу, либо окончательно гасит интригу в паре.

У красно-белых при этом нет ощущения развала по игре впереди. Уже после кубкового разгрома они в чемпионате России выдали дома очень яркий матч с «Акроном» и победили со счётом 4:3, забив решающий мяч на 89-й минуте. То есть с атакующим объёмом у команды всё в порядке. Но вот оборона сейчас позволяет слишком многое, а потому рассчитывать на спокойный сценарий даже на своём поле сложно.

У столичного «Динамо» фон тоже мощный, и это важный нюанс. Бело-голубые не просто выиграли первый матч 5:2, а затем ещё и одержали непростую выездную победу в Ростове-на-Дону в РПЛ — 1:0. Дело в том, что такая связка результатов даёт команде право не только не лететь вперёд без оглядки и играть по счёту, терпеливо дожидаясь пространства за спинами спартаковских защитников, но ещё и быть уверенной в своих силах.

Из интересных сюжетов вокруг этой пары — сам масштаб первой игры, конечно. Для старейшего дерби страны пять мячей от «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ стали настоящим медийным ударом по «Спартаку», и эта тема не отпускает пару уже почти две недели. Плюс отдельно подогревает интерес и судейское назначение: на ответную встречу поставлен Кирилл Левников, а в матчах с таким градусом к арбитру всегда будет повышенное внимание с первых минут.

При этом и статистический фон намекает на открытый футбол. В этом сезоне команды уже играли вничью 2:2 и 1:1 в РПЛ, а теперь подходят к новой встрече при счёте 2:5 по итогам первого кубкового матча. Когда один соперник обязан идти ва-банк, а второй умеет отвечать на свободном пространстве, ставка на обмен голами выглядит базовой и самой логичной. Добавьте сюда тотал больше 2.5 мяча – и получите хороший вариант.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Динамо» Москва за 1.81.