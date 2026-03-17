«Барселона» — «Ньюкасл». Режим экономии? Не слышали

18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Ньюкасл» 18 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Барселону». Сделать ставку на победу каталонцев предлагается с коэффициентом 1.63, в то время как победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 5.18. Ничейный исход можно найти в линии за 4.82.

При этом аналитики ждут достаточно результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

Прогноз на матч «Барселона» — «Ньюкасл» в Лиге чемпионов

Ничья в первой встрече не делает ответный матч осторожным. Наоборот, 1:1 в Англии оставили пару в полностью открытом состоянии. «Барселона» дома не захочет затягивать всё до нервной концовки, а «Ньюкасл» после того, как был так близок к победе на «Сент-Джеймс Парк», вряд ли приедет в Каталонию просто терпеть у своей штрафной.

Причём вокруг этой пары уже есть сильный сюжет, который и делает афишу по-настоящему хитовой. В первом матче «Ньюкасл» вёл после гола Харви Барнса на 86-й минуте, однако упустил победу из-за пенальти на самой последней секунде — Ламин Ямаль сравнял счёт с «точки» уже в компенсированное время. Для англичан это был почти исторический вечер, и такие концовки обычно не забываются за неделю.

У «Барселоны» перед ответной встречей сильный атакующий фон. В воскресенье команда Ханси Флика разгромила «Севилью» со счётом 5:2, Рафинья оформил хет-трик. А ведь часть ключевых игроков получила передышку! Разумеется, с прицелом именно на матч с «Ньюкаслом. Так что хозяева подходят к еврокубковой игре не только на эмоциях, но и с хорошей кадровой логикой.

И даже так «Ньюкасл» не выглядит командой, которая обязана раствориться на выезде. Ещё до первого матча Эдди Хау называл противостояние с «Барселоной» крупнейшей игрой в современной истории клуба, а по самой встрече было видно, что англичане не боятся выступлений на этом уровне. Высокий темп, давление, вертикальные атаки и готовность на равных жить в интенсивном футболе — всё было при них. Такой соперник вполне способен забить и в Барселоне.

Поэтому ставка здесь будет не на исход, а на верхний тотал с более серьёзным коэффициентом. «Барселона» дома почти наверняка пойдёт за инициативой и своими отрезками продавит матч в сторону большого количества моментов, а «Ньюкасл» уже доказал, что умеет создавать проблемы фликовской обороне. При 1:1 после первой игры сценарий с 3:1 или даже 2:2 выглядит вполне рабочим.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча в матче «Барселона» — «Ньюкасл» за 2.00.