«Ливерпуль» — «Галатасарай». Честь короны под угрозой!

В первых матчах Лиги чемпионов все шесть английских клубов обошлись без побед. Надо исправляться.

18 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Галатасарай» 18 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.30. Победа «Галатасарая» оценивается коэффициентом 9.20. Ничейный исход можно найти в линии за 6.42.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Галатасарай»

Ты смотри, что «Галатасарай» творит! Попадание в плей-офф Лиги чемпионов стало для турецкого клуба однозначным успехом. Оказалось, в Стамбуле тоже знают о пословице про аппетит, который приходит во время еды. По крайней мере, с завершением общего этапа амбиции не исчезли. Хотя без доли везения, конечно, не обошлось.

«Ювентус» в стыковом раунде турки прошли с горем пополам. Спасибо удалению Хуана Кабаля в середине второго тайма. В большинстве хлипкие 3:2 превратились в уверенные 5:2, хотя в Италии «Галатасарай» всё равно оказался в шаге от вылета. Даром что на сей раз соперник оказался в меньшинстве ещё раньше: Ллойда Келли удалили на 48-й минуте.

Туринцы к тому моменту вели 1:0. Забили ещё дважды до конца основного времени, но в дополнительных таймах силы иссякли. Подопечные Окана Бурука дожали оппонента. Казалось, после такого с «Ливерпулем» ловить нечего. Уж рассчитывать на недооценку со стороны англичан точно не приходится. Они ведь на общем этапе отхватили в Стамбуле – 0:1. А по уровню исполнителей явно сильнее.

Однако в Турции знают ещё и поговорку про повторенье, которое мать ученья. Снова визит действующего чемпиона Англии, снова 1:0. Уже на седьмой минуте хозяева открыли счёт после подачи углового: Осимхен скинул, Лемина закинул. Удивительно, что за оставшееся время голов так и не случилось. Моментов-то создали на любой вкус в обе стороны! Тащили вратари, а в отдельных эпизодах не хватило точности.

Букмекеры считают, что ничего страшного не произошло. И ждут от «Ливерпуля» уверенной победы и прохода в следующий раунд. «Галатасарай» и в самом деле ужасен за пределами Турции в еврокубках в последние годы. Другое дело, что мерсисайдцы с их горизонтальным вдумчивым футболом порой находят проблемы на ровном месте.

Поэтому лезть в большие форы совсем не хочется. К тому же в воскресенье хозяева сошлись с другим пострадавшим — «Тоттенхэмом». А гонка за попадание в топ-5 такая плотная, что силы нужно тратить осторожно и ротацией не увлекаться. На наш взгляд, ответная игра получится не такой яркой. Мы бы выбирали между ИТМ 2.5 гола «Ливерпуля» за 1.98 и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Оглядка на собственные ворота пригодится.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола в матче «Ливерпуль» — «Галатасарай» за 2.00.