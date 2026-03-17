«Бавария» — «Аталанта». Почувствуй себя «Карабахом»

18 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Аталанта» 18 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 7.60. Ничейный исход можно найти в линии за 6.22.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Аталанта»

Следы интриги в этой паре не смогут обнаружить даже Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, мисс Марпл, Ниро Вульф и Эраст Фандорин после объединения усилий. Применение дедуктивного метода и использование маленьких серых клеточек приведут к констатации факта: она скоропостижно скончалась. Ещё бы — 6:1 в Бергамо!

К 12-й минуте мы стали о чём-то догадываться, к 22-й — закатили глаза, а к 25-й желание переключить трансляцию оказалось непреодолимым. 3:0 к середине первого тайма, 6:0 – к 67-й минуте. Внимание, вопрос: можно ли считать результативный удар Марио Пашалича в компенсированное время голом престижа, если итоговый счёт 1:6? У вас есть минута на размышление. А пока — продолжим.

Клуб из Бергамо по-хорошему жалко. Вовремя спохватились и уволили Ивана Юрича, доверились грамотному тренеру Раффаэле Палладино, вернулись в борьбу за еврокубки в чемпионате Италии. Да и в Кубке страны добрались до полуфинала, где в конце апреля проведут ответный матч с «Лацио».

А ведь запомнятся, похоже, те самые 1:6. Как в анекдоте: но стоило мне один раз поцеловать овцу… Сейчас «Аталанта» оказалась в положении «Карабаха». Тот в стыковом раунде тоже устроился на 1:6 от «Ньюкасла» в родных стенах, после чего честно и до последнего сражался в Англии. Проиграл со счётом 2:3, покинул турнир.

У «Аталанты» расклад иной: нужны очки в Серии А, где вся борьба впереди. На таком фоне тренерский штаб наверняка побережёт лидеров и проведёт ротацию. Как, скорее всего, и «Бавария». У Венсана Компани скамейка по меркам грандов скромновата. А силы в заключительной стадии сезона потребуются. В общем, на поле в Мюнхене мы рискуем увидеть полуторные составы.

Делать ставки до объявления стартовых 11 человек слишком рискованно. Нам нравится разве что ИТБ 1 гола «Аталанты» за 2.20. Потеря концентрации при таком преимуществе вполне вероятна, а забивать у итальянцев есть кому. Моменты будут. Если гости ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Второе взятие ворот принесёт прибыль. Пожалуй, хороший вариант.

Ставка: ИТБ 1 гола «Аталанты» за 2.20.