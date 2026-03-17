«Тоттенхэм» — «Атлетико». Оторви и выбрось

18 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Тоттенхэм» — «Атлетико» 18 марта 2026 года

Букмекеры отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.48. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Атлетико»

Увольнение Томаса Франка — решение понятное и оправданное. Увольнение Томаса Франка ради назначения Игоря Тудора — совсем другое дело. Приглашение бывшего главного тренера «Ювентуса» с первого дня казалось в лучшем случае авантюрой, в худшем — натуральной глупостью. Много времени не потребовалось: за пару недель все вокруг поняли, что стало только хуже.

Чемпионшип с каждым новым туром светит ярче и ярче. Но, естественно, не греет. «Вест Хэм» встрепенулся и никого не отпускает просто так, «Ноттингем Форест» царапается всеми доступными методами, а у «Лидса» есть кое-какой запас, и он спокойно идёт чуть выше графика «очко за игру» благодаря стандартам. Обычно для выживания этого хватает.

Год назад провал на внутренней арене скрасили еврокубками. В Лиге чемпионов повторить фокус не вышло. Общий этап провели выше всяких похвал, однако первый же соперник в плей-офф согнул распадающуюся на атомы команду в бараний рог. Даром что мадридский «Атлетико» в нынешнем состоянии одним из лучших клубов мира не назовёшь. Переходный период, перестройка состава, смена игровой модели.

В той же Ла Лиге подопечные Диего Симеоне сражаются за третье-четвёртое место с «Вильярреалом», а главным турниром сезона для них оказался Кубок Испании. В стыковом раунде Лиги чемпионов испытывали заметные трудности с «Брюгге». А тут переломили о колено представителя сильнейшей лиги мира и даже не заметили. Осталось уладить формальности на родине футбола.

Вышло даже как-то невежливо. Слишком уж жестоко и безапелляционно. Тыкали соперника лицом в слабости, как нашкодившего котёнка. Льоренте, Гризманн, Альварес, Ле Норман — четыре всадника апокалипсиса для лондонцев, 4:0 к 22-й минуте. Замена вратаря Антонина Кински на 17-й минуте быстро стала частью эпоса, но не помогла. В Раменском такого в жизни бы себе не позволили!

Итоговые 2:5 позволяют «Тоттенхэму» рассчитывать разве что на хлопки дверью, голы престижа и прочие филологические этюды. Со спортом высших достижений они имеют мало общего, а про престиж нынешний «Тоттенхэм» вряд ли что-то знает. Рискнём поставить на гол в первые 15 минут за 3.15. Все просто: хозяевам терять нечего, а мадридцы часто становятся участником насыщенных дебютов. Всяко лучше, чем угадывать победителя в паре, где всё давно понятно.

Ставка: гол в первые 15 минут за 3.15.