Кубок России: «Спартак» продолжает тему 2:5, «Зенит» с рабочей победой

Пока в 1/8 финала Лиги чемпионов гремят ответные матчи, российский клубы тихо-мирно проводят встречи в Кубке России и бьются за выход в следующую стадию. Сегодня, 18 марта, следим за играми «Спартак» — «Динамо» Москва и «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала

«Зенит» подходит к этой игре после статусной победы во встрече со «Спартаком» в РПЛ — 2:0 дома. Сергей Семак, впрочем, подчеркнул, что этот матч уже оставлен позади и к кубковой игре команда готовится в обычном режиме. То есть нервозности не будет, а вот понимание цены результата — наоборот. Абсолютно рабочая атмосфера должна быть в коллективе. Для хозяев это важный момент.

Но и махачкалинское «Динамо» приезжает не в качестве удобного статиста. Команда Вадима Евсеева 4 марта выбила «Ростов» из Кубка России, победив на выезде 2:0, а затем в чемпионате России сначала уступила «Крыльям Советов» 0:2, после чего сразу закрыла этот сбой домашней победой в матче с «Оренбургом» — 1:0. Более того, махачкалинцы выиграли три из четырёх матчей в 2026 году. Так что это соперник неприятный, организованный и точно не случайно дошедший до такой стадии.

Именно поэтому здесь не хочется переоценивать вывеску и ждать лёгкого разгрома от фаворита. «Зенит» дома должен забирать такой матч за счёт класса, глубины состава и большего опыта игры под давлением, однако «Динамо» достаточно дисциплинированно, чтобы не превратить вечер в открытый футбол с россыпью моментов. Наш прогноз — победа «Зенита» через тотал меньше 3.5 мяча.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва

После 2:5 в первой встрече «Спартаку» дома придётся раскрываться с первых минут, а такой счёт автоматически делает ответный матч нервным и событийным. В дерби с подобным фоном цена первого гола особенно высока: он либо моментально возвращает хозяев в борьбу, либо почти окончательно гасит интригу в паре.

У красно-белых при этом нет ощущения развала по игре впереди. Уже после кубкового разгрома они в чемпионате России выдали дома очень яркий матч с «Акроном» и победили со счётом 4:3. Но вот оборона сейчас позволяет слишком многое, а потому рассчитывать на спокойный сценарий даже на своём поле сложно.

У столичного «Динамо» фон тоже мощный, и это важный нюанс. Бело-голубые пока только побеждают в официальных матчах в 2026 году. Так что едва ли команда останется без забитого мяча и на этот раз. Когда же один соперник обязан идти ва-банк, а второй умеет отвечать на свободном пространстве, ставка на обмен голами выглядит базовой и самой логичной. Добавьте сюда тотал больше 2.5 мяча – и получите хороший вариант.

Экспресс на матчи Кубка России 18 марта 2026 года

Ставка 1: «Зенит» обыграет «Динамо» Махачкала и тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.

Ставка 2: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Динамо» Москва за 1.81.

Общий коэффициент: 1.92 х 1.81 = 3.47.