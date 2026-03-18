«Барселона» включает форсаж, честь «Ливерпуля» и другие матчи

Сегодня, 18 марта, мы узнаем имена последних четвертьфиналистов Лиги чемпионов. В какой-то паре интриги уже нет, а кому-то предстоит матч жизни. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Барселона» — «Ньюкасл»

Ничья в первой встрече не делает ответный матч осторожным. Наоборот, 1:1 в Англии оставили пару в полностью открытом состоянии. «Барселона» дома не захочет дотягивать до нервной концовки, а «Ньюкасл» после того, как был так близок к победе на «Сент-Джеймс Парк», вряд ли приедет в Каталонию просто терпеть у своей штрафной.

Поэтому ставка здесь будет не на исход, а на верхний тотал с более серьёзным коэффициентом. «Барселона» дома почти наверняка пойдёт за инициативой и своими отрезками продавит матч в сторону большого количества моментов, а «Ньюкасл» уже доказал, что умеет создавать проблемы фликовской обороне. При 1:1 после первой игры сценарий с 3:1 или даже 2:2 выглядит вполне рабочим.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Галатасарай»

Ты смотри, что «Галатасарай» творит! Попадание в плей-офф Лиги чемпионов стало для турецкого клуба однозначным успехом, а после победы 1:0 в первом матче с «Ливерпулем» появились шансы и на новый исторический четвертьфинал. Букмекеры же ждут от «Ливерпуля» уверенной победы и прохода в следующий раунд. «Галатасарай» в самом деле ужасен за пределами Турции в еврокубках в последние годы. Другое дело, что мерсисайдцы порой находят проблемы на ровном месте.

Поэтому лезть в большие форы совсем не хочется. К тому же в воскресенье хозяева сошлись с другим пострадавшим — «Тоттенхэмом». А гонка за попадание в топ-5 такая плотная, что нужно беречь силы и ротацией не увлекаться. На наш взгляд, ответная игра получится не такой яркой. Мы бы выбирали между ИТМ 2.5 гола «Ливерпуля» за 1.98 и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Оглядка на собственные ворота пригодится.

Прогноз на матч «Бавария» — «Аталанта»

Следы интриги в этой паре не смогут обнаружить даже Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, мисс Марпл, Ниро Вульф и Эраст Фандорин после объединения усилий. Применение дедуктивного метода и использование маленьких серых клеточек приведёт к констатации факта: она скоропостижно скончалась. Ещё бы — 6:1 в Бергамо! Сейчас «Аталанта» оказалась в положении «Карабаха». Тот в стыковом раунде тоже устроился на 1:6 в матче с «Ньюкаслом» в родных стенах, после чего честно и до последнего сражался в Англии.

У «Аталанты» расклад иной: нужны очки в Серии А, где вся борьба впереди. На таком фоне тренерский штаб наверняка побережёт лидеров и проведёт ротацию. Как, скорее всего, и «Бавария». В общем, на поле в Мюнхене мы рискуем увидеть полуторные составы. Делать ставки до объявления стартовых 11 человек слишком рискованно. Нам нравится разве что ИТБ 1 гола «Аталанты» за 2.20. Потеря концентрации при таком преимуществе вполне вероятна, а забивать у итальянцев есть кому.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Атлетико»

Чемпионшип с каждым новым туром «Тоттенхэму» светит всё ярче и ярче. Но, естественно, не греет. «Вест Хэм» встрепенулся и никого не отпускает просто так, «Ноттингем Форест» царапается всеми доступными методами, а у «Лидса» есть кое-какой запас, и он спокойно идёт чуть выше графика «очко за игру» благодаря стандартам. Так что после 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» «шпорам» надо думать о внутренней арене.

Итоговые 2:5 позволяют «шпорам» рассчитывать разве что на то, чтобы хлопнуть дверью, голы престижа и прочие филологические этюды. Со спортом высших достижений они имеют мало общего, а про престиж нынешний «Тоттенхэм» вряд ли что-то знает. Рискнём поставить на гол в первые 15 минут за 3.15. Всё просто: хозяевам терять нечего, а мадридцы часто становятся участниками насыщенных дебютов. Всяко лучше, чем угадывать победителя в паре, где всё давно понятно.

Экспресс на Лигу чемпионов 18 марта 2026 года

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Барселона» — «Ньюкасл» за 2.00.

тотал больше 3.5 мяча в матче «Барселона» — «Ньюкасл» за 2.00. Ставка 2: тотал меньше 3.5 гола в матче «Ливерпуль» — «Галатасарай» за 2.00.

тотал меньше 3.5 гола в матче «Ливерпуль» — «Галатасарай» за 2.00. Ставка 3: ИТБ 1 гола «Аталанты» в матче с «Баварией» за 2.20.

ИТБ 1 гола «Аталанты» в матче с «Баварией» за 2.20. Ставка 4: гол в первые 15 минут в матче «Тоттенхэм» — «Атлетико» за 3.15.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.00 х 2.20 х 3.15 = 27.7.