«Крылья Советов» — «Локомотив». Братья по несчастью

19 марта в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России встретятся «Крылья Советов» и «Локомотив». Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Встречу обслужит бригада Владимира Москалёва.

Коэффициенты на матч «Крылья Советов» — «Локомотив» 19 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 4.17, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.92. Ничейный исход можно найти в линии за 3.66.

При этом аналитики ждут довольно открытый матч по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив» в Кубке России

Игра, к которой обе команды подходят с неприятным осадком после прошлого тура РПЛ. «Крылья Советов» в выходные проиграли «Пари НН» со счётом 0:3, а «Локомотив» ещё тяжелее провалился в Казани — 0:3 в матче с «Рубином» с удалением Максима Ненахова. Для кубкового матча такой фон обычно означает одно: осторожность в начале будет выше обычного.

У самарцев здесь есть свой шанс именно благодаря домашнему фактору. До поражения в Нижнем Новгороде команда Магомеда Адиева дома обыграла махачкалинское «Динамо» (2:0), а ещё раньше выбила из Кубка России «Оренбург» — тоже на своём поле. То есть в Самаре «Крылья» выглядят гораздо живее, чем на выезде, и именно это делает их опасными даже против более статусного соперника.

У «Локомотива» при этом нет ощущения надёжности, несмотря на статус фаворита. Команда Михаила Галактионова после зимней паузы чередует удачные отрезки с болезненными сбоями, а поражение во встрече с «Рубином» дополнительно ударило по эмоциональному фону. Всё зависит от реакции железнодорожников на казанский провал — насколько быстро они смогут вернуть себе былую управляемость.

Есть и ещё один любопытный штрих вокруг встречи. На матч назначен Владимир Москалёв, а кубковые игры с таким напряжением и турнирной ценой в марте почти всегда получаются жёсткими в плане единоборств. Тут нужны нервы. После крупных поражений легко ждать не академичный футбол, а матч, где эмоции не раз выйдут на первый план.

В качестве ставки просматривается вариант на обмен голами. «Крылья Советов» дома обязаны отвечать агрессивно, у «Локомотива» же слишком много качества впереди, чтобы совсем остаться без моментов. Дополнительно настораживает и статистический фон: у железнодорожников очень длинная гостевая серия с пропущенными мячами и высокой проходимостью рынка «обе забьют».

Ставка: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Локомотив» за 1.74.