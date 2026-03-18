«Рома» — «Болонья». Конечная станция для Гасперини

Борьба за зону Лиги чемпионов в разгаре, а силы не бесконечны.

19 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Рома» — «Болонья» 19 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.78. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Болонья»

Невероятные приключения итальянцев в Лиге Европы продолжатся в Риме. К моменту первой очной встречи соперники на двоих не проигрывали в еврокубках на протяжении 14 матчей: у «Болоньи» не было поражений с 1-го тура общего этапа, у «Ромы» — с 3-го. Стоит ли удивляться, что первая попытка выявить сильнейшего завершилась ничьей?

В Болонье был добротный футбол. Первый тайм смотрелся скучновато, после перерыва пошло веселее. Неслучайно оба мяча состоялись во втором тайме: Федерико Бернардески открыл счёт на 50-й минуте, Лоренцо Пеллегрини ответил в тон на 71-й. «Болонья» создала чуть больше, однако говорить о каком-то подавляющем преимуществе не приходится. 1:1 вполне по делу.

Хозяева исполнили внушительное количество стандартов, охотно лупили из-за пределов штрафной. Справедливости ради, состав римлян оказался далёк от оптимального. Оно и понятно — на внутренней арене сражаются за зону Лиги чемпионов. На кону честь, престиж и очень большие деньги за участие в главном еврокубке.

Дело в том, что 15 марта у подопечных Джан Пьеро Гасперини состоялось свидание с «Комо», а это прямой конкурент. График чертовски плотный, времени на восстановление в обрез, а обойма, как вы понимаете, так себе. В выходные предстоит принимать скромнейший «Лечче». Исходим из того, что состав будет больше похож на сильнейший из-за фактора своего поля, но без ротации не обойдётся.

Так что шансы у «Болоньи» должны появиться. А уж с мотивацией проблем не возникнет. Догнать шестёрку беглецов в Серии А возможно разве что теоретически — слишком многое потеряно ранее. В Кубке Италии команда также завершила борьбу, уступив «Лацио» в серии пенальти. Значит, предстоит сражаться до последнего патрона.

«Рома» в последнее время стала чаще пропускать и в целом результатами не блещет. Состав у хозяев покрепче, да и родные стены подсобят, однако соперник крепкий и заряженный. В исходы не полезем. Думается, отыграть «на ноль» фавориту едва ли удастся, а на ИТБ 1 гола «Болоньи» дают изумительные 2.55. Если гости ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Надёжно.

Ставка: ИТБ 1 гола «Болоньи» за 2.55.