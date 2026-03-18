«Астон Вилла» — «Лилль». Магия Эмери сильнее

19 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Астон Вилла» — «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Лилль» 19 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 4.93. Ничейный исход можно найти в линии за 4.22.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч Лиги Европы «Астон Вилла» — «Лилль»

Чёрт знает, как ему это удаётся из раза в раз. Лига Европы — территория Унаи Эмери. В девяти матчах нынешнего розыгрыша «Астон Вилла» добыла восемь побед. Единственная осечка состоялась в Нидерландах во встрече с местным «Гоу Эхед Иглс» (1:2). Да и там результат не по игре, один нереализованный пенальти в концовке чего стоит. Впрочем, уже не важно.

Финишировали бирмингемцы в топ-8, пропустили стыковой раунд, в первом матче на выезде без особых хлопот убрали в сторонку крепкий «Лилль» — 1:0. Казалось бы, в АПЛ битва за зону Лиги чемпионов в разгаре, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» рвутся к власти, а тут эта Лига Европы. Да ну её в болото!

Эмери проводит ротацию, но сдержанно, с чувством меры. Состав не оптимальный, хотя и не второй. Скажем так, полуторный. Команда не форсирует, не лезет на рожон. Методично делает своё дело: ловит соперника в искусственные офсайды, владеет мячом, хорошо переходит из атаки в оборону. Вроде бы, кроме пары дальних ударов, ничего особо не создаёт, а на 61-й минуте забивает. Кулисы, занавес, финал.

Тут надо бы сказать, что «Лилль» при неплохом составе игру на два фронта не вытягивает. На общем этапе Лиги Европы «доги» проиграли четырежды, а в стыковом раунде прошли проблемную «Црвену Звезду» лишь по итогам дополнительного времени. В Лиге 1, если что, болтаются на шестом месте. Как ни крути, а рассчитывали явно на большее.

С одной стороны, мотивация будет огромная. Сезон требуется спасать. С другой – играть по счёту в Лиге Европы Эмери умеет лучше кого угодно на свете. Особенно в родных стенах. Если что-то пойдёт не так, знакомый газон и болельщики поддержат. Так что задачка перед французами стоит ого-го, поверить в её выполнение – сложно. Даром что дефицит минимален.

Предпочтём ставку «гости не забьют» за 2.40. Всё просто: клуб из Бирмингема в еврокубках пропускает немного, а «Лилль» неделю назад смотрелся слишком предсказуемо. Пыхтит, старается, поддавливает. Но как-то без огонька. «Астон Виллу» таким не взять. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.68.

Ставка: «Лилль» не забьёт за 2.40.