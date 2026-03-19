Смотри и завидуй, Лига чемпионов!

С 1/8 финала Лиги чемпионов разобрались, но на этом лакомства не заканчиваются. Сегодня, 19 марта, следим за ответными матчами 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьёвка подарила нам такие пары, которые как минимум не стыдно было бы показать и в рамках главного евротурнира. А по интриге они, может, даже куда сильнее.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лилль»

Чёрт знает, как ему это удаётся из раза в раз. Лига Европы — территория Унаи Эмери. В девяти матчах нынешнего розыгрыша «Астон Вилла» добыла восемь побед. Финишировали в восьмёрке сильнейших, пропустили стыковой раунд, в первом матче на выезде без особых хлопот убрали в сторонку крепкий «Лилль» — 1:0. Эмери проводит ротацию, но сдержанно, с чувством меры. Методично делает своё дело.

Тут надо бы сказать, что «Лилль» при неплохом составе игру на два фронта не вытягивает. На общем этапе Лиги Европы проиграли четырежды, а в стыковом раунде прошли проблемную «Црвену Звезду» лишь в дополнительных таймах. И в Лиге 1 барахтается далеко от топов. С одной стороны, мотивация будет огромная. Сезон требуется спасать. С другой, играть по счёту в Лиге Европы Эмери умеет лучше кого угодно на свете.

Прогноз на матч «Рома» — «Болонья»

В Болонье был добротный футбол. Первый тайм смотрелся скучновато, после перерыва пошло веселее. Неслучайно оба мяча состоялись во втором тайме: Федерико Бернардески открыл счёт на 50-й минуте, Лоренцо Пеллегрини ответил в тон на 71-й. «Болонья» создала чуть больше, но говорить о каком-то подавляющем преимуществе не приходится. 1:1 вполне по делу.

Справедливости ради, состав римлян оказался далёк от оптимального. Оно и понятно — на внутренней арене сражаются за зону Лиги чемпионов. На кону честь, престиж и большие-большие деньги за участие в главном еврокубке. А вот для «Болоньи» шанс вытянуть сезон как раз в Лиге Европы. Конечно, «Рома» в последнее время стала чаще пропускать, да и в целом результаты не блещут. Состав у хозяев покрепче, да и родные стены подсобят, но соперник крепкий и заряженный. Ждём голы гостей.

Прогноз на матч «Порту» — «Штутгарт»

Лига Европы — это, конечно, не уровень «Порту». Достаточно беглого взгляда на результаты: одно поражение в девяти матчах, да и то на выезде от «Ноттингем Форест» из-за двух пенальти в свои ворота. Вошли в восьмёрку сильнейших по итогам общего этапа, обошлись без стыкового раунда. Останавливаться не планируют. Неделю назад хлопнули в Германии крепкий «Штутгарт» — 2:1.

«Штутгарт» — просто хорошая и крепкая команда, ещё и тратящая кучу сил на напряжённую борьбу за попадание в Лигу чемпионов на будущий год. В воскресенье швабы играли с прямым конкурентом — «РБ Лейпциг». Время на восстановление вроде бы имелось, но сил ушло достаточно. Так что прыгнуть выше головы в Португалии будет сложно, а иначе такой «Порту» не пройти. Возьмём ИТМ 1 гола «Штутгарта» за 2.30. Оборона хозяев крайне надёжна.

Экспресс на матчи Лиги Европы 19 марта 2026 года

ИТБ 1 гола «Болоньи» в матче с «Ромой» за 2.55.

ИТМ 1 гола «Штутгарта» в матче с «Порту» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.40 х 2.55 х 2.30 = 14.0.