«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: для Гвардиолы не всё потеряно

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. В первом матче в Мадриде «Королевский клуб» победил 3:0.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид 17 марта 2026 года

Аналитики букмекерской компании «Леон» отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.54, что составляет приблизительно 65% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 5.30 (18%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.50 (17%).

На выход «Королевского клуба» в четвертьфинал по итогам двух матчей предложили котировку 1.19, а на англичан можно поставить за 4.96.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в линии БК «Леон» с коэффициентом 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид

Что и говорить, в первом матче никто не ждал феерии от «Реала», а она случилась. Альваро Арбелоа показал, что он не просто исполняющий обязанности, а очень даже грамотный тренер. Лишил «Сити» кислорода, оставил на голодном пайке Эрлинга Холанда (ни одного удара за матч!), а впереди испанцы использовали все слабости «горожан». В итоге 3:0 — очень весомое преимущество перед ответной встречей!

На эмоциях от этой победы «Реал» уверенно разобрался на выходных с «Эльче», забив даже со своей половины поля, и продолжает оказывать давление на «Барселону». «Сити» же не смог оправиться от неудачи и оконфузился в АПЛ, не сумев обыграть стоящий на вылет «Вест Хэм». Теперь от «Арсенала» команду Гвардиолы отделяет уже девять очков. Грустно. Но в жизни есть место подвигу. Терять «горожанам» нечего — нужно с первых минут идти вперёд и пробовать задавить соперника. Если получится забить быстрый гол, ремонтада станет возможной. Подобные истории в Лиге чемпионов случались не раз.

Другой вопрос, что Альваро Арбелоа тоже готовится. И наверняка сыграет по заветам Жозе Моуринью, которого называет своим учителем. Главная задача — удержать преимущество, и плевать, будет ли это красивый футбол. Так что «Реал» точно станет сушить игру, разрушать футбол Гвардиолы. А если «горожане» оголят тылы, быстрое нападение испанцев свои шансы наверняка использует, пусть и без Килиана Мбаппе.

«Реал» будет сушить, однако мы всё же склоняемся к голам. «Сити» станет рисковать, не факт, что оборона Мадрида (кстати, совсем не безгрешная) выстоит. Но в то же время команда Гвардиолы создаст свободное пространство в своих тылах, которое только «Реалу» и нужно. Предлагаем ставку на то, что обе команды забьют и тотал будет больше 2.5. В линии букмекерской компании «Леон» этот вариант можно взять с коэффициентом 1.84.

Реклама 18+. ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru.