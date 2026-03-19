«Локомотив» — «Металлург». До встречи в финале Кубка Гагарина

20 марта в Ярославле местный «Локомотив» примет магнитогорский «Металлург». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 20 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, в то время как победа «Металлурга» оценивается в 6.30. Ничья и овертайм идут за 5.50.

Вместе с тем аналитики ждут «низовой» хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.71, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.15. Гол на первой минуте оценивается в 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Металлург» (20.03.2026)

Ситуация в таблице тут ключевая. «Локомотив» — лидер Западной конференции, набравший за 67 матчей 96 очков и обеспечивший себе первое место при посеве. «Металлург», в свою очередь, вообще лидер всей Континентальной хоккейной лиги с запасом, досрочно заработавший Кубок Континента. Отсюда — главный риск для качества хоккея.

Обеим командам сейчас важнее не впечатлить друг друга и болельщиков в заключительном матче регулярки 20 марта, а подойти к плей-офф без новых травм и с понятными сочетаниями. Строго говоря, это не ново. В конце регулярки усталость и подготовка к первым раундам плей-офф всегда подталкивают штабы команд к более осторожному менеджменту нагрузки.

«Металлург» вообще на финальную выездную серию (до «Локомотива» была встреча с «Трактором» в Челябинске) поехал не просто без лидеров, а практически вторым составом. То есть руководство действует максимально прагматично и без лишнего риска. Что, в принципе, абсолютно логично. Никакого турнирного риска даже два поражения подряд не несут, а дать шанс резервистам и отдых лидерам — святое.

У «Локомотива» логика немного другая. Это домашнее закрытие регулярки, и отдавать матч просто так перед своей ареной в преддверии первого раунда хозяева едва ли захотят. Даже уже при решённых местах. Но и здесь важно то, что обязательства играть на максимум 60 минут у ярославцев уже нет. Они скорее будут согласны на рабочие 2:1, чем на размен с открытым хоккеем и риском повреждений.

Мы бы не ждали в этом матче больше пяти шайб на двоих. По сути, у обеих сторон закреплены места, мотивации сильной нет, а в приоритете — дисциплина и здоровье. Кому-то, может быть, жаль, что это, вероятно, последний матч соперников в сезоне. И он рискует оказаться скучным. Это правда.

Но вообще-то и «Локомотив», и «Металлург» выдали такую регулярку! А в последние годы регулярно были в финале Кубка Гагарина. Так что есть основания ждать ещё одной их встречи. А точнее — ещё одного раунда.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Металлург» за 1.71.